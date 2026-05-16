Arne Slot was vorig seizoen nog de grote man bij Liverpool. In zijn eerste seizoen in de Premier League werd hij gelijk landskampioen met The Reds. Een jaar later ziet de wereld er heel anders uit voor de Nederlander, die met de nederlaag tegen Aston Villa de nodige negatieve records verbrak.

Liverpool had vrijdagavond alles in eigen hand om zich op de een na laatste speelronde te kwalificeren voor de Champions League. Nu moet dit volgende week gebeuren, want er werd ruim verloren in Birmingham van Aston Villa, ondanks een dubbelslag van aanvoerder Virgil van Dijk (4-2). Een nieuwe domper voor Slot als trainer van The Reds dit seizoen.

Negatieve records

De vier tegengoals van Aston Villa zorgden ervoor dat Liverpool na 37 wedstrijden in de Premier League dit seizoen al 52 doelpunten incasseerde. Nog nooit eerder kreeg de club zoveel goals tegen in één seizoen en er staat met een thuiswedstrijd tegen Brentford nog een duel op het programma.

Om het aantal doelpunten tegen van Liverpool in perspectief te plaatsen: alleen Leeds United (14e), Tottenham Hotspur (17e), West Ham United (18e), Burley (19e) en Wolverhampton Wanderers (20e) kregen dit seizoen meer goals tegen. Het Chelsea dat in het seizoen 2015/16 tiende werd in Engeland kreeg maar 53 doelpunten om de oren en zelfs David Moyes deed het bij Manchester United in het seizoen 2013/14 beter met 'maar' 43 geïncasseerde tegengoals.

Veel verloren

De nederlaag op Villa Park was alweer de twaalfde dit seizoen in de Premier League. Daarnaast werd er in de Champions League en overige bekertoernooien ook acht keer verloren.

Daarmee komt Slot met Liverpool dit seizoen op twintig nederlagen in alle competities. Nog nooit verloor Liverpool zoveel wedstrijden in één seizoen. Niet een record dat je als speler of trainer graag op je naam hebt staan.

Liverpool zal nog alle zeilen bij moeten zetten om Champions League-voetbal voor volgend seizoen te garanderen. Tijdens de laatste speelronde wordt er gespeeld tegen Brentford, maar eerst zal er gekeken worden naar wat de concurrentie doet. Bournemouth neemt het op tegen Manchester City, terwijl Brighton op bezoek gaan bij Leeds United.

