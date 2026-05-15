Een pijnlijke avond voor Liverpool en Arne Slot. De Nederlandse trainer zag zijn ploeg op Villa Park kansloos verliezen van Aston Villa (4-2). Twee doelpunten van Virgil van Dijk zorgden even voor een opleving, maar door kostbare individuele fouten liep het alsnog volledig uit de hand. Aston Villa verzekerde zich zo van Champions League-voetbal volgend seizoen, terwijl Liverpool nog even moet wachten op het felbegeerde ticket.

Liverpool begon matig aan de wedstrijd op Villa Park, maar groeide gaandeweg in de partij. Toch was het Aston Villa dat toesloeg op het moment dat het er minst op leek. Uit een fraai uitgespeelde hoekschop schoot Morgan Rogers de bal fraai in de verre hoek, waarna The Reds in de achtervolging moesten.

Virgil van Dijk kan geblunder niet voorkomen

In de tweede helft rechtte Liverpool de rug. Virgil van Dijk kopte in de 52ste minuut raak uit een vrije trap van Dominik Szoboszlai, de Nederlander ontdeed zich slim van zijn bewaker en knikte van dichtbij raak. De VAR keek nog even naar buitenspel, maar het doelpunt telde. Liverpool leek op weg naar een gelijkspel, maar slechts vijf minuten later sloeg het noodlot toe.

Szoboszlai gleed uit en leverde de bal zo in bij Rogers, die Ollie Watkins bediende. De spits maakte er koelbloedig 2-1 van. Een pijnlijke fout die Liverpool duur kwam te staan. Slot probeerde het tij te keren door in de 67ste minuut Ryan Gravenberch en Joe Gomez naar de kant te halen. Federico Chiesa en Florian Wirtz kwamen in. Maar de nodige treffer bleef uit.

Aston Villa verzekerd van Champions League

De schade liep daarna alleen maar verder op. Watkins tekende voor zijn tweede van de avond nadat Marmardashvili, die niet vrijuit ging, een schot van Buendia - die eerder de paal had getroffen - niet kon keren. In de 77ste minuut kwam Mohamed Salah nog als invaller binnen de lijnen. In de 89ste minuut zette John McGinn de 4-1 op het scorebord met een prachtig schot in de kruising, Marmardashvili zat er nog met zijn vingertoppen aan maar kon de treffer niet voorkomen.

Van Dijk maakte in de slotminuten nog zijn tweede van de avond, maar dat was mosterd na de maaltijd. De eindstand werd 4-2. Aston Villa kan nu rustig toewerken naar de Conference League-finale op woensdag tegen Freiburg.

Champions League nog niet zeker

Door de zware nederlaag moet Liverpool nog even wachten op het felbegeerde ticket. The Reds staan met 59 punten op de vijfde plek, een plek die ook recht geeft op Champions League-voetbal. Maar zolang Bournemouth nog kan stunten, is er nog geen zekerheid. Voor Slot en zijn ploeg rest dus nog even spanning voordat het miljardenbal definitief een feit is.

De positie van Slot zelf stond dit seizoen regelmatig ter discussie, na een teleurstellend seizoen als titelhouder. De Nederlander liet deze week echter weten zich geen zorgen te maken. "Ik heb alle reden om aan te nemen dat ik volgend seizoen manager van Liverpool zal zijn. Ten eerste heb ij een contract bij de club en ten tweede gezien alle gesprekken die we intern hebben gevoerd." Een nederlaag tegen Aston Villa zal die discussie ongetwijfeld weer aanwakkeren , maar Slot lijkt vooralsnog stevig in het zadel te zitten.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover