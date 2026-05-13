De FIFA gaat het in aanloop naar het WK voetbal nog druk krijgen met geweigerde visa voor de Verenigde Staten. Door het strenge beleid aan de Amerikaanse grens dreigen voetballers het land niet in te mogen om mee te kunnen doen aan het WK. Met minder dan een maand te gaan heeft de wereldvoetbalbond de eerste zaak al binnen.

De Verenigde Staten hebben namelijk de visa geweigerd van maar liefst vijf Iraakse voetbalinternationals. Deze spelers zouden deze zomer deelnemen aan het WK, zo meldt Ghalib Al-Zameli, lid van de Iraakse voetbalbond, aan Shafaq News. Het gaat om de spelers Ibrahim Bayesh (foto), Mohanad Ali, Zaid Tahseen, Haider Abdulkareem en Ali Al-Hamadi.

Groep des doods

De redenen voor de weigering zijn nog onbekend. Irak heeft inmiddels contact opgenomen met de FIFA in een poging snel een oplossing te vinden voor dit opmerkelijke probleem. Irak is ingedeeld in de 'groep des doods' met Frankrijk, Senegal en Noorwegen. De Irakezen spelen hun eerste twee wedstrijden in Foxborough en Philadelphia (VS), waarna hun laatste groepswedstrijd in Toronto (Canada) plaatsvindt.

Het WK 2026 wordt gehouden van 11 juni tot 19 juli in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Irak bereikte het grootste WK ooit door in de finale van de intercontinentale play-offs Bolivia te verslaan. Het Zuid-Amerikaanse land was in de halve finale verantwoordelijk voor de uitschakeling van Suriname. Niet alleen Irak, ook bijvoorbeeld Iran ligt in de clinch met gastland Amerika om mee te kunnen doen.

Het aanstaande WK voetbal is het grootste WK ooit met 48 landen en 104 wedstrijden. Maar organisator Amerika ligt onder vuur vanwege de peperdure omstandigheden die het land creëert voor de miljoenen fans die op het voetbalfeest afkomen. Het openbaar vervoer en hotels zijn onbetaalbaar, om maar te zwijgen over de prijs van de tickets voor de duels zelf. Het Nederlands elftal doet ook mee, in een groep met Japan, Zweden en Tunesië. Laatstgenoemde land staat op de zogeheten rode lijst van de regering en moet dus ook vrezen voor extra maatregelen tegen staatsburgers van het Afrikaanse land, ook spelers dus.

