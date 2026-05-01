De deelname van Iran aan het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is nog steeds niet zeker. Het land wil dat de voetbalbond FIFA diverse garanties afgeeft omtrent de veiligheid van spelers en staf. Momenteel liggen de VS en Iran met elkaar overhoop in politiek en militair opzicht.

De Iraanse voetbalbond heeft de FIFA scherp bekritiseerd en is van plan voorwaarden te stellen voor deelname aan het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Iran staat 21e op de FIFA-ranking.

Zwak

"Ik heb FIFA nog nooit zo zwak zien optreden", zei de Iraanse bondsvoorzitter Mehdi Taj tegen Tasnim. In plaats van actie te ondernemen tegen 'beledigingen en vernederingen aan het adres van Iran', laat de FIFA zich volgens Taj intimideren door de politiek. De wereldvoetbalbond moet ervoor zorgen dat de Amerikaanse president Donald Trump zich niet bemoeit met de sportieve aangelegenheden van het WK, aldus Taj.

Taj wil dat de FIFA zorgt dat er tijdens wedstrijden geen politiek commentaar wordt geleverd, dat de officiële vlag van de Islamitische Republiek Iran wordt gebruikt en dat de veiligheid van spelers, trainers en officials is gewaarborgd. "FIFA moet ons dit garanderen, en we zullen alleen onder deze voorwaarden deelnemen," stelt hij.

Douane

De Iraanse bondsvoorzitter was eerder deze week niet aanwezig bij een FIFA-congres in het Canadese Vancouver. Donderdag meldden verschillende Canadese media dat Taj onderweg de toegang tot Canada was geweigerd vanwege vermeende banden met de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). De IRGC staat in Canada op een lijst van terroristische organisaties.

Volgens Iraanse media zei Taj eerder op vrijdag dat hij toestemming had om Canada in te gaan, maar zelf had besloten terug te keren naar zijn land, nadat hij op het vliegveld van Toronto urenlang zou zijn ondervraagd. Woensdag zei hij nog dat 'ongepast gedrag van douaniers' in Toronto de reden was van zijn afwezigheid in Vancouver.

FIFA-vredesprijs

Donald Trump, de Amerikaanse president, heeft een goede band met FIFA-president Gianni Infantino. Van Trump is bekend dat hij meent dat hij de Nobelprijs voor vrede verdiend. Die kreeg hij vooralsnog niet. De voetbalbond heeft ondertussen wel de FIFA-vredesprijs aan Trump uitgereikt.

De Noorse voetbalbond roept de wereldbond FIFA op de controversiële vredesprijs af te schaffen. Voorzitter Lise Klaveness bekritiseerde in een onlinepersconferentie de invoering van de prijs door FIFA-voorzitter Gianni Infantino. "Deze prijs is onrechtmatig en valt duidelijk buiten het mandaat van de FIFA. Het is zorgwekkend dat een politieke prijs wordt ingesteld zonder enige grondslag", aldus Klaveness. "Voor het toekennen van de vredesprijs hebben we al een onafhankelijk Nobel-instituut in Oslo."