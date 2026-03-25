Algerije, Kaapverdië, Senegal, Ivoorkust en Tunesië staan op de rode lijst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat zich zorgen maakt over illegale immigratie. De regering-Trump stelt dat de torenhoge bedragen voor een visum ook gelden voor delegaties en spelers van de landen die over enkele maanden meedoen aan het WK voetbal in de Verenigde Staten.

Fans en zelfs spelers van vijf WK-deelnemers moeten mogelijk een borgsom van maar liefst 15.000 dollar (ongeveer 12.900 euro) betalen voor een visum voor de Verenigde Staten. Dit schokkende nieuws, onthuld door The Athletic, meldt dat de FIFA de regering-Trump onder druk zet om voetballers en begeleiding vrij te stellen. Voor fans lijkt zo'n uitzondering echter onwaarschijnlijk.

Terugbetaald bij verlaten Amerika

De Amerikaanse wetgeving, gericht op het tegengaan van illegale immigratie, treft burgers uit vijftig landen, voornamelijk uit Afrika en Midden- en Zuid-Amerika. Om een toeristen- of zakenvisum te krijgen, moeten deze burgers een borgsom van 5.000 (4.300 euro), 10.000 (8.600 euro) of 15.000 dollar betalen. Dit bedrag wordt terugbetaald nadat ze het land binnen de visumperiode hebben verlaten.

Tegenstander Nederland

Onder de getroffen landen bevinden zich vijf teams die deelnemen aan het WK voetbal: Algerije, Kaapverdië, Senegal, Ivoorkust en Tunesië (tegenstander van Nederland in Groep F). Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde aan The Athletic dat alle aanvragers, ongeacht leeftijd, onder dezelfde regels vallen. Dit omvat in theorie dus ook spelers en technische staf.

Betaling omzeilen?

Hoewel de wet geen uitzonderingen kent voor sportevenementen, kunnen ambtenaren deze wel verlenen als zij van mening zijn dat de reis 'een aanzienlijk nationaal belang of humanitair belang' dient. Het is echter onduidelijk of het ministerie van Buitenlandse Zaken of de FIFA heeft bevestigd of de spelers van de vijf Afrikaanse teams de betaling kunnen omzeilen.

Zorgen geuit bij de FIFA

De voetbalbonden van Algerije, Kaapverdië, Tunesië, Ivoorkust en Senegal hebben hun zorgen al geuit bij de FIFA. De wereldvoetbalbond probeert nu een oplossing te onderhandelen met de Amerikaanse regering. Een mogelijke vrijstelling voor fans lijkt echter een onwaarschijnlijk scenario.

Deze eis vormt een aanzienlijke financiële drempel voor fans die hun teams wilden volgen, bovenop de toch al hoge reis- en verblijfskosten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken rechtvaardigt de maatregel als een effectieve manier om 'illegale immigratie te ontmoedigen'.