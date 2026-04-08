Atletico Madrid heeft in de Champions League voor een sensatie gezorgd. Op bezoek bij FC Barcelona werd met liefst 2-0 gewonnen van de koploper van de Spaanse competitie. De arbitrage speelde een hoofdrol in de kwartfinale.

Ex-Feyenoorder David Hancko maakte de hoogtepunten van 'zijn' Atletico al niet meer mee. Hij verstapte zich lelijk en ging meteen kermend naar de grond in de 25ste minuut. Hij sloeg zijn handen voor zijn gezicht en bleef op het gras liggen. De schrik bij de commentator van Ziggo Sport zat er goed in. "Dit ziet er niet goed uit, alsof hij op een pot punaises valt", omschreef de commentator het incident.

i David Hancko moest de Champions League-kraker FC Barcelona - Atletico Madrid al vroeg staken. ©Getty Images

Vroege wissel

De medische staf snelde naar de ex-aanvoerder van Feyenoord en ging met zijn enkel aan de slag. Hancko kon op eigen gelegenheid opstaan, maar hinkte met veel pijn naar de kant. Enkele minuten later werd duidelijk dat zijn wedstrijd er op zat en hij gewisseld moest worden voor verdediger Marc Pubill. Een aderlating voor trainer Diego Simeone, die vlak voor rust vervolgens wel een enorme meevaller kreeg.

Rode kaart FC Barcelona na ingreep VAR

De Roemeense scheidsrechter Istvan Kovacs besloot geel te geven aan Barcelona-verdediger Cubarsi, terwijl hij de doorgebroken Giuliano Simeone neerhaalde. Gelukkig was er de VAR om hem tot de orde te roepen. Na het bestuderen van de beelden besloot Kovacs de jonge verdediger van de thuisploeg alsnog van het veld te sturen met een directe rode kaart. Uit de vrije trap schoot Julian Alvarez keihard raak voor de 0-1.

Schreeuw om rood en een penalty

In de rust moest trainer Hansi Flick flink wisselen om zijn ploeg weer op orde te krijgen na de rode kaart. Spits Robert Lewandowski en Pedri (die al geel had) werden eruit gehaald voor middenvelders Gavi en Fermin Lopez. Heel Camp Nou schreeuwde al snel zelf om rood en een penalty voor de tegenstander, toen een doeltrap genomen leek te worden na hands van een verdediger. In een hels kabaal besloot de VAR dit keer niet in te grijpen, tot grote frustratie van de tienduizenden fans. Dani Olmo miste vervolgens een kans voor open goal.

Ex-speler FC Groningen slaat toe

Terwijl Barça zich terugknokte in de wedstrijd met een man minder, sloeg Atleti genadeloos toe in één van de spaarzame counters. Invaller Alexander Sorloth, die vroeger in de spits stond bij FC Groningen in de Eredivisie, liep tegen een afgemeten voorzet aan en werkte de 0-2 binnen. Met die zege gaat Atletico in een zetel naar de return in het eigen Wanda Metropolitano volgende week.