Ook voor gastland de Verenigde Staten start het WK eindelijk. Vrijdagnacht (03.00 uur Nederlandse tijd) trapt het af tegen Paraguay in Los Angeles Stadium. PSV'er Ricardo Pepi is één van de bekende koppen in de Amerikaanse selectie. Hij zal spelen met een brace, hieronder lees je waarom.

Pepi concurreert met Folarin Balogun om een basisplaats in de spits bij Team USA. De aanvaller van Monaco werd in Brooklyn geboren, maar groeide op in Londen. Daardoor kon hij ook uitkomen voor de Engelse nationale ploeg, alleen in 2023 koos hij voor de Verenigde Staten. Vaak krijgt Balogun de voorkeur boven de PSV'er.

Waarom speelt Ricardo Pepi met een brace op het WK?

Voor Pepi was de schrik groot toen hij in januari zijn arm brak na een doelpunt. Dat gebeurde in de wedstrijd tegen Excelsior (2-0). De Amerikaan had pech en kwam verkeerd terecht. Het was voor Pepi de zoveelste tegenslag in korte tijd. Een jaar eerder liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het kampioensfeestje van PSV moest missen.

Dit keer was die zorg er ook. Desondanks keerde Pepi vrij snel terug na zijn armbreuk. Uiteindelijk miste hij negen wedstrijden. Dit keer kon hij daarom wel genieten van de behaalde landstitel. Met een goed gevoel reisde Pepi af naar de VS om zijn land te vertegenwoordigen op het WK. Dat doet de spits nog altijd met zijn linkerarm verpakt in een brace na zijn eerdere blessure.

In aanloop naar het WK was Pepi goed voor een assist in het met 3-2 gewonnen oefenduel met Senegal. Het viel met name op dat hij goed samenspeelde met aanvoerder Christian Pulisic. Die was op zijn beurt lovend over Pepi. In de Amerikaanse media zei Pulisic: "Hij is enorm gegroeid. Hij had waarschijnlijk wel in de vorige selectie moeten zitten. Nu is het zijn tijd. Hij verdient het absoluut om hier te zijn."

WK 2026

Het gastland is ingedeeld in Groep D met buiten Paraguay ook nog Turkije en Australië. De VS begint het wereldkampioenschap op 13 juni (Nederlandse tijd). Voorafgaand aan het duel is nog een spetterende openingsshow.

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