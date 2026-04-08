Liverpool en Arne Slot zitten diep in de problemen in de kwartfinale van de Champions League. Op bezoek bij titelverdediger PSG mocht de Engelse topclub van geluk spreken dat het 'maar' bij een 2-0 nederlaag bleef. Daardoor is er nog enige hoop voor de Nederlandse trainer in de return op Anfield. Maar weer oogde het zeer matig wat de ploeg van Slot liet zien.

Zonder Cody Gakpo in de basis moest Slot zijn baan zien te redden bij de regerend landskampioen van Engeland. Die taak werd in Parijs meteen al een stuk moeilijker, want PSG maakte al heel snel de 1-0. Desiré Doué kon van buiten naar binnen dribbelen en schoot plots op doel. Keeper Giorgi Mamardashvili stond net te ver uit zijn goal en zag de bal tussen hem en de lat in binnenvallen. De ploeg van Slot leek na rust weer een beetje op zichzelf, maar kreeg een nieuwe dreun te verwerken.

PSG speelt met Liverpool

Een kleine nederlaag was nog geen ramp voor Slot, die het dan volgende week in Anfield zou kunnen herstellen. Maar de Engelsen werden in Parijs overlopen in de tweede helft. Na rust had Ousmane Dembélé de 2-0 op zijn schoen, maar schoot de Fransman van elf meter geheel vrijstaand huizenhoog over. Dat was het begin van het einde, want via Khvicha Kvaratskhelia werd het alsnog 2-0. Een groter drama bleef Liverpool even bespaard, toen erna een penalty voor PSG door de VAR werd teruggedraaid.

Genade in Parijs

In de slotfase combineerde PSG er nog een paar keer uit om het tweeluik definitief te beslissen in Frans voordeel. Na een schitterende aanval knalde Dembélé keihard op de buitenkant van de paal. Een echte afgang bleef Slot daarmee bespaard. Ook Nuno Mendes miste nog een enorme kans. Toch wordt de return op Anfield komende dinsdag een enorme opgave voor het dolende Liverpool.

Haalt Slot de return?

Slot moet hopen dat de clubleiding hem laat zitten. Met een vijfde plek in de Premier League gaat het ook nationaal namelijk niet goed. In de beide bekercompetities (Carabao Cup en FA Cup) ligt de regerend kampioen er ook al uit. De Champions League was en is de enige hoop op een prijs, maar met deze dolende spelers kan Slot volgende week weinig verbeteren. In Parijs leek het negentig minuten lang nergens op.

FC Barcelona - Atletico Madrid

In de andere kwartfinale van woensdagavond werd het een vroeg drama voor ex-Feyenoorder David Hancko. De verdediger van Atletico Madrid verstapte zich lelijk en ging vol pijn naar de kant. Hij hinkte nog een beetje, maar moest al na een half uur gewisseld worden tegen FC Barcelona in de Spaanse clash. Zonder de Slowaak, die met zijn land WK-kwalificatie misliep in de play-offs, zorgde Atletico voor een sensatie in Camp Nou.