Liverpool wacht woensdagavond een cruciaal duel om nog wat van het seizoen te maken. In de kwartfinale van de Champions League moet de regerend Engels kampioen op bezoek bij titelverdediger PSG en de Nederlandse trainer Arne Slot hoopt dat het eindelijk weer eens de kant van zijn ploeg op valt.

Trainer Arne Slot hoopt dat Liverpool in staat is om de hele wedstrijd goed te spelen tegen Paris Saint-Germain. "Want alleen dan hebben we een kans", zei hij op een persconferentie voor het uitduel van woensdag in de kwartfinale van de Champions League. Slot benadrukte dat Liverpool voor een loodzware opgave staat in Parijs. "Ze hebben de Champions League vorig seizoen gewonnen. En dat was volledig verdiend. Ze hebben hun team bij elkaar gehouden en over het algemeen geldt: hoe langer je een team bij elkaar houdt, hoe beter die ploeg wordt."

'Het is een uitdaging voor ons'

Liverpool begon zaterdag goed aan de kwartfinale tegen Manchester City in de FA Cup. Maar na 35 minuten speelde de regerend kampioen van Engeland niets meer klaar, met een nederlaag van 4-0 als gevolg. "Het is een uitdaging voor ons om er van de eerste tot de laatste seconde vol voor te gaan. Zo niet, dan wordt het weer heel moeilijk, net als vorig jaar", doelde Slot op de verloren achtste finale van vorig jaar tegen PSG in de Champions League.

Oneens met Virgil van Dijk

Virgil van Dijk was kritisch na de nederlaag tegen City. "Je moet ook niet opgeven en dat is misschien op een gegeven moment wel gebeurd", zei de aanvoerder vlak na de nederlaag. Slot is het niet met hem eens. "Er waren fases dat we open huis hielden en dat wij het zwaar hadden", zei de coach.

'Dat zou iedereen moeten hebben'

"Maar ik zag geen spelers die het opgaven. Toch vind ik het goed dat een aanvoerder zich zo uitspreekt na zo'n wedstrijd. En hopelijk reageert hij niet alleen direct na die wedstrijd zo, maar laten we als team een goede reactie zien. Want voor mij is zijn gevoel compleet logisch. Dat zou iedereen moeten hebben."