Kaapverdië staat voor het eerst op het WK voetbal en in de selectie zitten een hoop bekende namen. Dat is niet zo vreemd, want een flink aantal spelers heeft Nederlandse roots. Zij vierden bij het openingsduel tegen Spanje een enorm succes.

Kaapverdië plaatste zich in het najaar van 2025 voor het WK en treft in groep H drie lastige tegenstanders. Het opende het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico met een duel tegen grootmacht Spanje. Daar zorgde Kaapverdië voor een stunt van jewelste door een van de topfavorieten op 0-0 te houden.

Later wachten Uruguay en Saoedi-Arabië. Kaapverdië heeft nog alle kans op de knock-outfase te bereiken.

Zes spelers met Nederlandse roots

Binnen de selectie zitten een aantal voetballers die in Nederland zijn geboren. In totaal gaat het om een zestal. Dailon Livramento, Deroy Duarte, Laros Duarte, Garry Rodrigues, Jamiro Monteiro en Sidny Lopes Cabral zagen het levenslicht in Nederland. Laros Duarte, Livramento, Monteiro en Lopes Cabral stonden in het openingsduel tegen Spanje in de basis bij de Afrikaanse voetbalnatie.

Het is overigens niet het enige land waar in Nederland geboren spelers onderdeel van uitmaken. Bij Marokko zitten Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine en Sofyan Amrabat in het keurkorps. Turkije heeft Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçü en Aydin Oguz. Bij Curaçao is er slechts één speler die niet in Nederland geboren is. Dat is Tahith Chong.

Guus Til geboren in Zambia

In het Nederlands elftal zit één voetballer die geboren werd in het buitenland. Dat is Guus Til. De PSV'er heeft roots in Afrika. Hij werd geboren in Zambia. In dat land deed zijn vader ontwikkelingswerk.

Dit WK voetbal is er sowieso een opvallende trend gaande. Maar liefst een kwart van alle voetballers heeft een migratieachtergrond en speelt dus in een ander land dan waar ze zijn geboren. Nog nooit was het aantal zo groot.

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