Liverpool voegde zaterdagavond een nieuw hoofdstuk toe aan een toch al zeer matig seizoen. Op bezoek bij Manchester City verloor de ploeg van trainer Arne Slot kansloos met 4-0. Virgil van Dijk deed mee in de malaise en heeft een dag later een speciaal woordje over voor de fans.

Door de nieuwe ruime nederlaag heeft het toch al zo geplaagde Liverpool nu al ruim een maand geen wedstrijd meer gewonnen in de verschillende Engelse competities. Alleen de winst op Galatasaray bezorgde de fans van The Reds nog iets van vreugde de laatste tijd. Dat het zaterdag wederom schrikbarend slecht was zet aanvoerder Virgil van Dijk er toe om zich uit te spreken richting zijn achterban.

Excuses Van Dijk

De 34-jarige Van Dijk heeft namelijk zijn excuses aangeboden aan de fans van Liverpool voor de kansloze nederlaag tegen Manchester City in de kwartfinale van de FA Cup. "We hebben onze fans teleurgesteld, onszelf en de coach. Vooral de manier waarop we in de tweede helft speelden, moet iedereen pijn doen. Het doet mij in ieder geval pijn", zei de aanvoerder van Oranje over de afstraffing met 4-0.

Van Dijk nam de schuld op zich voor de strafschop die Liverpool tegen kreeg in de eerste helft. De verdediger uit Breda was de hoofdschuldige. "Ik kan de fans alleen maar mijn excuses aanbieden voor wat we hebben laten zien, vooral in de tweede helft", zei hij. "Natuurlijk kom je met de juiste intenties uit de kleedkamer, in de hoop zo snel mogelijk te scoren en de wedstrijd te kantelen. Het tegenovergestelde gebeurde, maar je moet ook niet opgeven en dat is misschien op een gegeven moment wel gebeurd."

Druk op Slot

Door het zoveelste verlies is de druk op trainer Arne Slot andermaal verhoogd. Vooral vanuit de fanatieke aanhang is de roepm om zijn ontslag steeds groter. Toch wil aanvoerder Van Dijk zijn coach niet afvallen. "Het is iets wat we samen moeten doen, toch? Natuurlijk is hij als manager verantwoordelijk, maar wij zijn degenen op het veld die het moeten doen."

Restant van het seizoen

Op Anfield moet men de koppen nu zeer snel bij elkaar steken. Volgende week wacht namelijk regerend Champions League-winnaar Paris Saint Germain in het miljardenbal. Aangezien The Reds nu in elk bekertoernooi zijn uitgeschakeld, kan daar wellicht nog iets van succes geboekt worden. Ook in eigen land moet er een tandje bij, wil Liverpool nog in de top vier eindigen en zich direct verzekeren van deelname aan de Champions League volgend seizoen.