Arne Slot heeft het de afgelopen weken eindelijk weer wat meer op de rit bij Liverpool. De Nederlandse oefenmeester is inmiddels weer volop verwikkeld in de strijd om Champions League-tickets. Maar de romanticus die Slot is, hekelt de nieuwe speelstijl in de Premier League, die vooral gebaseerd is op standaardsituaties.

Inmiddels heeft Slot alweer vier duels op rij gewonnen. Dat was ook wel nodig, daar de Nederlander de afgelopen maanden steeds meer onder druk kwam te staan, vooral bij de fans, door tegenvallende resultaten. Afgelopen weekend won Liverpool met 5-2 van laagvlieger West Ham United.

'Nieuwe realiteit'

Na afloop van die gewonnen wedstrijd kwam Slot met een opmerkelijke ontboezeming op de persconferentie. Daar liet hij optekenen dat de 'nieuwe realiteit' in het voetbal hem niet kan bekoren. In het bijzonder doelt de 47-jarige trainer op het toenemende belang van standaardsituaties, dat zijn dode spelmomenten zoals corners en vrije trappen.

"Mijn voetbalhart vindt het niet leuk", begon Slot op de persconferentie. "De meeste Premier League-wedstrijden die ik zie vind ik niet leuk om te kijken." Opmerkelijk genoeg vielen ook drie doelpunten van Liverpool afgelopen weekend uit een standaardsituatie, tot ongenoegen van de oefenmeester die natuurlijk wel blij was met de drie punten.

"Misschien verandert alles over vijf of tien jaar weer, maar het zou me niet verbazen als je naar een wedstrijd van een onder-16-team gaat, of naar een amateurwedstrijd op zondag, en je ziet dat de teams zich volledig richten op standaardsituaties", aldus een bezorgde Slot. "Dat is de nieuwe realiteit in de Premier League."

Competitief

"Als ik aan voetbal denk, denk ik aan het Barcelona van tien tot vijftien jaar geleden", licht de romanticus verder toe. "Nu is het niet meer zo leuk om naar te kijken, maar het blijft altijd competitief." Slot stelt wel dat de focus op standaardsituaties de Premier League zeer competitief maakt. Immers kan vrijwel elk team elkaar verslaan.

Eredivisie

“Het is vooral hier in de Premier League zo. In andere competities wordt er niet zoveel nadruk gelegd op standaardsituaties", aldus de voormalig trainer van Feyenoord, die de vergelijking maakt met Nederland. "Ik vind het grappig als ik naar Eredivisie-wedstrijden kijk en zie dat doelpunten worden afgekeurd vanwege overtredingen op de keeper, en dan denk ik: ‘Wow, wat een verschil’."

Programma

“Hier kun je een keeper bijna in het gezicht raken en de scheidsrechter zegt: ‘Ga gewoon door’", besluit Slot. Komende week speelt Slot met Liverpool tweemaal tegen hekkensluiter Wolverhampton. Zowel in de beker als in de competitie. Of er dan weer veel gescoord wordt uit standaardsituaties, wordt nog afwachten.

