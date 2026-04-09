De leegloop bij het zo geplaagde Liverpool is inmiddels volle bak aan de gang. Eerder dit seizoen maakte de Egyptische baltovenaar Mohamed Salah al bekend de formatie van trainer Arne Slot na afloop van het seizoen te verlaten. En vandaag werd bekend dat daar nog iemand bij komt.

Het wil dit seizoen niet echt lukken voor het Liverpool van trainer Arne Slot. The Reds moeten vrezen om volgend jaar Champions League-voetbal mis te lopen, al nam die kans onlangs toe doordat ook de nummer vijf van de Premier League een ticket krijgt. Bovendien is de Engelse club ook bijna uitgeschakeld in Europa, daar de eerste ontmoeting met Paris Saint-Germain werd verloren met 2-0. Liverpool is inmiddels niet meer zo aantrekkelijk voor spelers als het ooit was.

Leegloop Liverpool

In maart werd al bekend dat clubicoon Mohamed Salah na negen seizoenen de deuren op Anfield achter zich dicht trekt. Hij lag eerder in het seizoen al openlijk in de clinch met Slot, en werd zelfs even uit de selectie gezet. Maar in navolging van de Egyptische buitenspeler vertrekt nog een waar icoon bij Liverpool.

Donderdag maakte de club namelijk bekend dat ook Andrew 'Andy' Robertson aan het eind van het seizoen vertrekt bij Liverpool. Dat valt te lezen in een officieel statement op de website van de club. Robertson heeft een behoorlijke staat van dienst op Anfield, al nam die de afgelopen jaren steeds verder af. De linksback moet inmiddels Milos Kerkez voor zich dulden in de pikorde.

Succesvolle periode

"Na negen zeer succesvolle seizoenen op Anfield zal de aanvoerder van Schotland de club verlaten na afloop van zijn contract deze zomer", begint Liverpool op haar eigen website. "Hij zal vertrekken als een ware Liverpool-legende, die een fundamentele rol heeft gespeeld in de successen van de afgelopen jaren gedurende zijn tot nu toe 373 wedstrijden."

"Robertson, die in 2017 overkwam van Hull City, heeft twee Premier League-titels, een Champions League, de FA Cup en twee League Cups gewonnen, evenals het FIFA Club World Cup, de UEFA Super Cup en de Community Shield", zo somt de club de indrukwekkende staat van dienst van de kleine linksback op.

Op het afscheidsfeest van Robertson moeten de fans nog even wachten. "De viering van Robertsons legacy bij Liverpool wordt uitgesteld tot het einde van het seizoen, aangezien hij zich volledig richt op het zo succesvol mogelijk afsluiten van het seizoen 2025-26 met The Reds."

WK voetbal

Onlangs bereikte Robertson nog een absoluut hoogtepunt in zijn carrière. Als aanvoerder leidde hij zijn Schotland voor het eerst sinds 1998 weer naar het WK voetbal. Daarna zal hij zich in alle rust kunnen beraden over zijn toekomst.