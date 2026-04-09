Arne Slot kon niet anders dan het eens zijn met de stelling dat Liverpool geluk heeft gehad dat het maar bij 2-0 is gebleven in de Champions League-kwartfinale bij PSG. De Nederlandse trainer zag zijn keuze om met een defensieve opstelling te spelen desastreus uitpakken en mag blij zijn dat titelhouder PSG dat niet afstrafte in de score. Na afloop reageerde Slot schuldbewust.

"Het is heel goed voor ons dat we nog in het tweeluik zitten", sprak Slot na afloop tegen de Engelse rechtenhouders. "Ik denk dat we ons heel gelukkig mogen prijzen dat we maar met 2-0 verliezen, want zij hadden veel meer kansen. Nu kunnen we PSG naar Anfield halen en we weten hoe cruciaal ons eigen stadion voor ons kan zijn."

'Met z'n allen onze goal verdedigd'

Slot koos ervoor om zijn opstelling en tactiek helemaal om te gooien. Hij koos tot verbazing van Britse media voor een defensieve speelstijl waar hij normaliter bij tegenstanders zo op afgeeft. Het pakte dan ook totaal verkeerd uit. Op de persconferentie na afloop zag Slot zijn spelers vooral doorgaan en niet opgeven. "We hebben met z'n allen onze goal verdedigd en dat was nodig ook. Het had pijn gedaan als we niet met z'n allen hadden gewerkt."

Uitleg over mislukte tactiek

Dat zijn tactiek verder mislukte, kwam volgens de Nederlander vooral door de snelheid die PSG 'op het hele veld' had. "Waar je ook keek, ze waren razendsnel. Dus het maakt niet uit hoe je speelt, want ook de backs waren heel aanvallend. We hebben ze geprobeerd aan te pakken met Milos Kerkez en Jeremie Frimpong en wilden ze met hen ook onder hoge druk zetten. Normaal lukt ze dat goed, maar we zagen dat als we het probeerden, dat we volledig uit elkaar werden gespeeld. Dus dat vertelt wel hoe moeilijk het is om tegen dit team te spelen."

'Fase van het seizoen waarin we zitten'

Volgens Slot was het niet het plan om in de overlevingsmodus tegen PSG te spelen. "Dat wil je niet, maar het past wel in de fase van het seizoen waarin we zitten. We proberen dingen te zoeken om dat te doorbreken, maar dat is heel moeilijk. We hebben niet opgegeven en daarom hebben we nog een kans. PSG heeft ons in leven gehouden."