België strijdt op het WK voetbal in Groep G om een plek in de knock-outfase. De Rode Duivels nemen het in de poulefase op tegen het veelbesproken Iran en Nieuw-Zeeland, maar nu eerst het Egypte van Mo Salah. Bekijk hier de stand en het programma van de Belgen en hun tegenstanders.
België komt op 15 juni voor het eerst in actie tegen Egypte. De Belgen behoren altijd tot de kanshebbers om ver te geraken in het toernooi en gaan dat dit jaar proberen met een veelal nieuwe selectie. Een aantal ervaren spelers is inmiddels gestopt. Egypte heeft de beschikking over wereldtoppers als Mohamed Salah en Omar Marmoush. De Farao's kwamen nooit verder dan de groepsfase. Sterker nog: ze wonnen nog nooit op een WK.
Daarnaast bestaat Groep G uit Iran en Nieuw-Zeeland. Over de deelname van Iran was zeer veel te doen door de oorlog in het Midden-Oosten waar ook Amerika bij betrokken is. Even leken ze zelfs geweerd te worden, maar daar is gelukkig geen sprake van. Nieuw-Zeeland is er voor het eerst sinds 2010 weer bij en profiteerde van het feit dat Oceanië met de uitgebreide WK-opzet nu één direct ticket kreeg. Zij hebben de beschikking over Ryan Thomas van PEC Zwolle, maar bovenal over Tim Payne, die uitgroeide tot een WK-cultfiguur.
Programma Groep G
15 juni om 21.00 uur: België - Egypte
16 juni om 03.00 uur: Iran - Nieuw-Zeeland
21 juni om 21.00 uur: België - Iran
22 juni om 03.00 uur: Nieuw-Zeeland - Egypte
27 juni om 05.00 uur: Nieuw-Zeeland - België
27 juni om 05.00 uur: Egypte - Iran
De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.
Stand Groep G
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