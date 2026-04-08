Arne Slot gaat door een moeilijke periode met Liverpool. De ploeg doet niet meer mee in de titelstrijd in de Premier League, is uitgeschakeld in de FA Cup en verloor woensdag ook van Paris Saint-Germain in de Champions League. Toch is er ook goed nieuws voor het team.

Dat heeft te maken met de prestatie van Engelse clubs in Europa. Liverpool speelt in kwartfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain en verloor de heenwedstrijd met 2-0. Het is de enige competitie waarin de ploeg van Slot nog een prijs kan pakken. Dat zal hard nodig zijn als de trainer zijn functie wil behouden. Er wordt in Engeland al lange tijd gespeculeerd over een ontslag.

Liverpool moet ook nog een plek in de Champions League in seizoen 2026/27 zien veilig te stellen. De eerste vier plekken in de Premier League leveren een direct startbewijs op, The Reds staan op plek vijf. Maar de UEFA heeft goed nieuws voor de club.

Extra startplek

Op dit moment heeft Liverpool al genoeg aan de vijfde plek om deel te nemen aan het volgende seizoen van de Champions League. Dat heeft te maken met de European Performance-plaatsen die nog te verdelen zijn. De twee landen die het best gepresteerd hebben in Europese competities krijgen nog een extra startbewijs te verdelen. Op dit moment zijn dat Engeland en Spanje.

Met de huidige stand zou dat betekenen dat Liverpool en Real Betis zich toch rechtstreeks plaatsen voor het miljardenbal. Real Betis staat op dit moment vijfde in La Liga, achter FC Barcelona, Real Madrid, Villareal en Atlético Madrid.

Winnaars Champions en Europa League

Er wordt ook nog een plek vergeven aan de winnaar van de huidige editie van het toernooi. Ook de winnaar van de Europa League plaatst zich. Real Betis speelde woensdag de eerste leg van de kwartfinale in die competitie. De ploeg speelde 1-1 gelijk in het uitduel met Braga.