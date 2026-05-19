Arsenal zette maandagavond een grote stap richting de eerste titel sinds 2004. De ploeg van trainer Mikel Arteta won met miniem verschil in eigen huis van het al gedegradeerde Burnley. Kay Havertz was de man van de enige treffern, maar met name over Piero Hincapié werd vooral gesproken.

Havertz maakte kort voor rust het enige doelpunt. De Duitse aanvaller kopte in de 37e minuut raak uit een hoekschop van Bukayo Saka. Havertz had geluk dat hij halverwege de tweede helft slechts geel kreeg voor een harde overtreding. De videoscheidsrechter besloot niet in te grijpen.

Blotte billen van Piero Hincapié

Even later viel Hincapié in. De Ecuadoraanse linksachter verving Riccardo Calafiori. Hincapié werd onderwerp van gesprek, alleen dan om de verkeerde reden. De 24-jarige verdediger duelleerde met Axel Tuanzebe van Burnley. Hincapié ging onderuit vlak voor de neus van Tuanzebe. Toen laatstgenoemde probeerde te voorkomen dat hij op de gevallen speler zou stappen, ging hij echter per ongeluk op zijn broekje staan.

Gelukkig landde hij niet op iets essentieels. Maar terwijl Hincapié over de grasmat verder gleed, bleef het broekje stevig vastzitten onder de voetbalschoen van Tuanzebe. Door deze reeks van ongelukkige gebeurtenissen wees het blote achterwerk van de Ecuadoraan recht naar de hemel, ten overstaan van een bomvol Emirates-stadion en miljoenen kijkers thuis. De verdediger van Arsenal rolde zich snel om en hees ongemakkelijk zijn broekje weer op, voordat hij weer verder speelde.

Titel voor het grijpen

Arsenal heeft een voorsprong van 5 punten op Manchester City, dat een wedstrijd minder speelde. Manchester City gaat dinsdag op bezoek bij nummer 6 Bournemouth. Bij puntenverlies van Manchester City is Arsenal kampioen. Gebeurt dat niet, dan valt de beslissing zondag tijdens de laatste speeldag. Arsenal gaat dan op bezoek bij Crystal Palace en Manchester City ontvangt Aston Villa.

