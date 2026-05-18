Wayne Rooney heeft Arne Slot een zeer duidelijk advies gegeven voor de laatste competitiewedstrijd. De oud-topvoetballer zou Mohamed Salah zonder twijfel buiten de selectie laten.

Voor Liverpool zou de laatste wedstrijd van het seizoen nog een belangrijke kunnen worden. Dat hangt af van de wedstrijd tussen Bournemouth en Manchester City dinsdagavond. Wint Man City dat duel, dan is Liverpool sowieso gekwalificeerd voor de Champions League. Wint Bournemouth, dan moet Liverpool tijdens het laatste competitieduel winnen van Brentford om zeker te zijn van het miljardenbal. Bij een gelijkspel bij Bournemouth - Manchester City is ook de laatste competitiewedstrijd cruciaal.

Wayne Rooney zou wel weten wie hij die laatste wedstrijd in ieder geval thuislaat. Hij zou Salah niet eens opnemen in de selectie voor het thuisduel met Brentford. "Als ik Slot was, zou ik hem niet in de buurt van het stadion laten. Hij wil voetbal spelen wat bij Liverpool hoort. Ik denk dat Salah dat soort voetbal niet meer aan kan, die benen heeft hij niet meer", zo vertelt Rooney op de Britse tv richting het seizoensslot van de Premier League.

Waar Rooney op doelt, zijn recente uitspraken van Salah over het spel van Slot bij Liverpool. De Egyptenaar vertelde dat Liverpool weer 'heavy metal voetbal' moet spelen. Salah vindt dat dat de identiteit is van Liverpool en dat die op dit moment zoek is. "Alle teams winnen soms wat wedstrijden. Dat is niet waar het bij Liverpool om draait", vertelt Salah, die vindt dat de lat veel hoger gelegd moet worden bij de Engelse club.

Mocht Slot luisteren naar Rooney wat betreft Salah, dan boort de coach wel een laatste thuiswedstrijd door de neus van de Egyptenaar. De buitenspeler maakte al bekend dat hij deze zomer op zoek zal gaan naar een nieuwe uitdaging. Naar welke club hij zal gaan, is nog niet bekend. Daarmee komt er voor de 33-jarige Salah een eind aan een periode van negen jaar bij Liverpool. Tijdens zijn laatste seizoen maakte hij twaalf goals en gaf hij negen assists.

