Neymar is zondag in de Braziliaanse voetbalcompetitie de dupe geworden van een fout van de vierde official. De aanvaller van Santos werd in de met 3-0 verloren thuiswedstrijd tegen Coritiba gewisseld, terwijl eigenlijk een ploeggenoot van hem naar de kant had gemoeten.

Op het moment van de wissel liet Neymar zich buiten het veld behandelen voor een blessure aan zijn kuit. De vierde official hield het bord met nummer 10, het rugnummer van Neymar, omhoog. Robinho Júnior verving hem. Toen Neymar na de behandeling weer het veld in wilde, kreeg hij een gele kaart van de scheidsrechter.

De scheidsrechter wilde niet naar zijn argumenten luisteren en in een moment van wanhoop griste Neymar het wisselbriefje uit de handen van de officials en liet het aan een tv-camera zien om te bewijzen dat Escobar eruit had moeten gaan, niet hij. Helaas voor hem haalde die wanhoopspoging ook niets uit.

"De vierde official maakte een fout bij de wissel," aldus Santos in een bericht op X. "Dit werd bevestigd door de tv-beelden en door het briefje dat de officials gebruikten tijdens de wissel. Een onverklaarbare fout die niet werd gecorrigeerd."

During Santos’ game, the fourth official signalled Neymar to be substituted 🔁



Neymar was surprised but went off. However, he then realised that another player was supposed to come off, as written on the substitution sheet 📃



But it was too late, as the substitution had already… pic.twitter.com/lwwkh7fEL4 — 433 (@433) May 17, 2026

Wel of niet naar WK voetbal?

De vergissing had voor Neymar niet op een slechter moment kunnen komen, aangezien bondscoach Carlo Ancelotti van Brazilië maandag zijn WK-selectie bekendmaakt. De Italiaan heeft gezegd dat Neymars selectie gebaseerd zal zijn op fitheid en vorm, niet op sentiment. Neymar maakte dit seizoen voor Santos zes doelpunten en gaf vier assists. In december onderging hij een knieoperatie, waarna hij twee maanden later zijn rentree maakte.

Neymar kende vooral successen bij FC Barcelona, waar hij samen met Lionel Messi en Luis Suarez een gevreesde voorhoede vormde. In 2015 won hij de Champions League. Later verkaste hij voor liefst 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain en werd hij de duurste speler uit de geschiedenis van de voetballerij.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover