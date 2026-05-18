Antoine Griezmann (35) speelde zondagavond zijn laatste wedstrijd in het Wanda Metropolitano-stadion voor Atlético Madrid. Na de 1-0 overwinning op Girona, waarbij hij de beslissende assist gaf, nam hij afscheid van het publiek. Hij verontschuldigde zich voor zijn vertrek naar Barcelona in 2019: "Ik was jong, ik maakte een fout."

Het einde van een tijdperk. Antoine Griezmann, de topscorer aller tijden van Atlético Madrid en nummer 4 op de lijst van meeste wedstrijden in het rood-wit, speelde voor de laatste keer in het Metropolitano. In de laatste speelronde van het seizoen gaat Atlético naar Villarreal, en na 30 juni zal Griezmann speler zijn van het Amerikaanse Orlando City.

Het afscheid van het Metropolitano was emotioneel. Griezmann scoorde niet in deze laatste ontmoeting met de rood-witte fans, maar gaf wel de beslissende assist aan Ademola Lookman voor het enige doelpunt van de wedstrijd, dat viel in de 21e minuut. Het was de 100e assist van Griezmann bij Atlético, naast zijn recordaantal van 212 doelpunten.

Bijzonder afscheid

Zijn teamgenoten en clubmedewerkers vormden na afloop een erehaag en trainer Diego Simeone omhelsde hem. Daarna overhandigden de drie iconische Atlético-aanvoerders Oblak, Koke en José María Giménez, hem een cadeau: een ingelijst shirt met de handtekeningen van al zijn teamgenoten. Daarna kwamen grote namen uit de clubgeschiedenis, legendarische aanvoerders zoals Adelardo, Tomás, Ruiz, Solozábal, Antonio López, Fernando Torres en Diego Godín, ook het veld op, sommigen spraken hem toe.

Veel toeschouwers, vooral kinderen, konden hun emoties niet bedwingen en werden huilend gespot. Ook Griezmann werd overmand door tranen. Nadat hij zijn woorden weer had gevonden, grapte hij: "Ik had een toespraak voorbereid, maar alles ging de mist in."

Verontschuldiging

Daarna verontschuldigde hij zich weer voor zijn beslissing in 2019 om naar Barcelona te gaan, vanwaar hij twee jaar later terugkeerde. "Ik weet dat velen het al hebben gedaan, maar sommigen nog niet: ik vraag jullie nogmaals om vergeving. Ik besefte de genegenheid die ik hier had niet, ik was erg jong en, nou ja, ik maakte een fout, maar ik heb nagedacht en alles gedaan om terug te komen en hier weer van voetbal te genieten."

Diego Simeone

Griezmann sprak vervolgens zijn dankbaarheid uit aan degenen met wie hij heeft samengewerkt en aan zijn naasten. Voor Simeone had hij een speciaal dankwoord. "Dankzij jou is er zoveel enthousiasme, ik werd wereldkampioen en voelde me de beste ter wereld. Ik ben je enorm veel verschuldigd en het was een eer om voor je te vechten. Ik weet niet of ik een legende ben, maar jij bent zeker een legende van deze club."

Vrouw en ouders

Tot slot richtte hij zich tot zijn gezin. "Mijn vrouw... Bedankt dat je me steunde op mijn slechte dagen en dat je mijn woede bij nederlagen hebt verdragen. Ik hou van je! Ook mijn ouders, die me door heel Frankrijk meenamen om te spelen. Dankzij mijn vader geniet ik hier van voetbal. Ik heb geen La Liga-titel of Champions League-trofee kunnen winnen, maar deze genegenheid telt meer voor mij. Ik zal het mijn hele leven meedragen."

