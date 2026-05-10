Het had een prachtige dag moeten worden voor Hansi Flick en FC Barcelona. De Duitse trainer kan vanavond met zijn ploeg Spaans kampioen worden, als er niet wordt verloren van Real Madrid tijdens de altijd beladen El Clásico. Op de ochtend van het duel viel dat allemaal in het niet door desastreus privénieuws uit de familie van Flick.

Aan het begin van de middag melden media in binnen- en buitenland dat de vader van Flick zondag in de vroege ochtend is overleden. Barcelona bevestigt dit later zelf op de sociale media. De Duitser zal 's avonds wel op de bank zitten tijdens El Clásico.

FC Barcelona and the entire blaugrana family wish to send all our love to Hansi Flick after the passing of his father. We share in your sorrow and our thoughts are with you and your family during this difficult time.



Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi… pic.twitter.com/uBFPTMyQCl — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

Flick zou zowel de spelers als de directie van de Catalaanse club geïnformeerd hebben over het grote verlies. 'Er wordt verwacht dat er voorafgaand aan het duel een minuut stilte wordt gehouden en Barcelona zal tijdens de eventuele kampioenswedstrijd met rouwbanden spelen', zo schrijft AS.

Chaos

De aanloop naar deze speciale editie tussen de twee Spaanse grootmachten is chaotisch. Bij Real Madrid barstte afgelopen week de bom: teamgenoten Aurélien Tchouaméni en Federico Valverde kregen het met elkaar aan de stok en daarna moest de Uruguayaanse middenvelder voor controle naar het ziekenhuis.

De rust was vervolgens niet wedergekeerd want meerdere omstanders van de situatie spraken zich hard uit. Zo ook de vriendin van Valverde, die geen blad voor de mond hield. " Wat willen mensen nog meer geloven? Ze willen bloed zien, maar dat gaan ze hier niet krijgen. Dit is mijn Instagram, dit is mijn familie en ik hoef helemaal niets uit te leggen. Laat me met rust."

Daarmee was de kous nog niet af, want ook tijdens de daaropvolgende trainingen leek het mis te gaan. Ditmaal was Thibaut Courtois de boosdoener, nadat hij sterspeler Kylian Mbappé bijna hard raakte met een heuse karatetrap.

De Fransman was daar zichtbaar niet blij mee, nadat hij net terugkeerde van een hamstringblessure. Deze blessure bleek toch erger dan verwacht, want Mbappé zal zondagavond niet bij de selectie zitten als Real Madrid het opneemt tegen Barcelona.

Titelstrijd

De komende editie van El Clásico kan een zeldzaam duel worden. Het gebeurde namelijk nog nooit dat een van de twee teams kampioen werd na een wedstrijd tegen de grote rivaal. Dit kan vanavond wel gebeuren. Als Barcelona een punt of meer pakt tegen De Koninklijke, is het voor het tweede jaar op rij kampioen van Spanje.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover