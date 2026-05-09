Mina Bonino heeft er genoeg van. De vrouw van Real Madrid-middenvelder Federico Valverde haalde op Instagram keihard uit naar mensen die maar blijven speculeren over het inmiddels beruchte incident tussen haar man en ploeggenoot Aurélien Tchouaméni op de training.

De aanleiding? Een foto die Bonino deelde van Valverde samen met hun zoontje Benicio op een verjaardagsfeestje. Valverde droeg een pet en leek nergens last van te hebben en dat was voor sommige gebruikers op sociale media reden genoeg om te beweren dat de foto oud moest zijn. Van de verwondingen die Valverde opliep bij het incident met Tchouaméni was immers niets te zien.

'Laat me met rust'

Bonino beet direct van zich af. "Hij heeft zijn hoofd gestoten en draagt daarom een pet. De wond zie je daardoor niet", schrijft ze. "Die blessure komt niet door een klap, want die is er nooit geweest. Wat willen mensen nog meer geloven? Ze willen bloed zien, maar dat gaan ze hier niet krijgen. Dit is mijn Instagram, dit is mijn familie en ik hoef helemaal niets uit te leggen. Laat me met rust."

Maar daar bleef het niet bij. Later reageerde Bonino opnieuw, dit keer zichtbaar geëmotioneerder. "Ik ben deze mensen zat. Echt helemaal zat dat iedereen zomaar van alles roept zonder gevolgen", schrijft ze. Ze beklaagt zich erover dat mensen vriendelijk tegen haar doen en vervolgens alsnog met modder gooien, inclusief beschuldigingen dat ze foto's zou verkopen via OnlyFans.

De woede van Bonino lijkt mede voort te komen uit de impact op haar privéleven. De Argentijnse is zes maanden zwanger van haar dochter en geeft aan dat de voortdurende verwijten aan haar adres haar zwaar vallen. "Je bent geen man als je een vrouw van een voetballer, die zes maanden zwanger is, gebruikt om je frustraties op af te reageren", schrijft ze. "Ik zou me bezig moeten houden met de gezondheid van mijn baby."

El Clasico

Het incident tussen Valverde en Tchouaméni op het trainingscomplex zorgde deze week voor flinke onrust bij Real Madrid, dat zaterdag El Clásico tegen FC Barcelona speelt. De aartsrivaal kan als klap op de vuurpijl uitgerekend in dat duel kampioen van Spanje worden. Beide middenvelders kregen een boete van maar liefst 500.000 euro opgelegd.

Valverde kwam het zwaarst gehavend uit de strijd, hij liep een snijwond op in zijn gezicht die gehecht moest worden en kampt met een hersenschudding. Daardoor mist hij het duel met de aartsrivaal. Tchouaméni noemde het voorval 'onacceptabel' en bood zijn excuses aan. "Frustratie kan niet alles rechtvaardigen. Deze incidenten zijn Real Madrid onwaardig", schreef de Fransman op Instagram.

