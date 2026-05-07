De voetbalwereld is in de ban van een ruzie tussen Real Madrid-spelers Federico Valverde en Aurélien Tchouameni. Die heeft geresulteerd in een hersenschudding voor de Urugayaan. Hij geeft nu zelf uitleg over de situatie.

Donderdagavond bracht Real Madrid een verklaring naar buiten over de situatie na geruchten over een vechtpartij tussen de middenvelders. Valverde moest vervolgens naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij een hersenschudding heeft opgelopen en daarom El Clásico zondag zal missen.

De club heeft een onderzoek ingesteld naar het incident en Valverde gaf zelf donderdag tekst en uitleg via Instagram. Volgens hem is er geen sprake geweest van geweld. "In een normale kleedkamer kunnen dit soort dingen gebeuren. Meestal wordt het intern opgelost zonder dat het naar buiten komt. Het is duidelijk dat iemand hierachter zit en het verhaal snel heeft verspreid', schrijft hij.

'Ik sloeg per ongeluk tegen een tafel'

Het zou uit de hand zijn gelopen na een harde tackle op de training. Er ontstond een woordenwisseling tussen Valverde en zijn Franse teamgenoot. "Tijdens die discussie sloeg ik per ongeluk tegen een tafel aan, waardoor ik een kleine wond op mijn voorhoofd opliep en voor een routinecontrole naar het ziekenhuis moest", verklaarde Valverde.

Eerder werd in de media gesproken over vuistslagen die tot het letsel bij Valverde hadden geleidt, maar de middenvelder ontkent dat er geslagen is. "Ik begrijp dat het voor sommigen makkelijker is om te geloven dat we op de vuist zijn gegaan of dat het expres gebeurde, maar dat is niet wat er is gebeurd."

Pijnlijke situatie

Hij betreurt het voorval in een tijd die al moeilijk is voor Real Madrid. De ploeg is uitgeschakeld in de Champions League en kan in het uitduel met FC Barcelona het kampioenschap definitief uit handen geven.

"Ik voel dat mijn boosheid over de situatie en mijn frustratie me ertoe hebben gebracht ruzie te maken met een teamgenoot. Het spijt me echt, omdat deze situatie me pijn doet", schrijft hij. Hij noemt de ruzie 'zinloos' en spreekt ook over de ruimte voor speculatie en mogelijke imagoschade waar het incident toe kan leiden.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover