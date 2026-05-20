Het kampioenschap van Arsenal brengt ook allerlei fans naar boven die jarenlang moesten treuren vanwege het missen van alle prijzen. Ook in Nederland zijn er honderden fans van 'The Gunners', die het feest willen meevieren dat dinsdagavond spontaan ontstond toen Manchester City een fatale misstap beging in de Premier League en daarmee Arsenal kampioen maakte. Een van hen is Edson da Graça.

Edson da Graça is dolblij dat zijn favoriete voetbalclub Arsenal na 22 jaar weer kampioen van Engeland is geworden. Dinsdagavond speelde de directe concurrent Manchester City met 1-1 gelijk bij AFC Bournemouth, waardoor de titel de 'Gunners' niet meer kan ontgaan. Het is het eerste kampioenschap voor de club uit Londen sinds 2004.

De RTL-presentator deelt bij een foto op Instagram, waarop hij juichend in een Arsenal-shirt te zien is, waar zijn liefde voor de club vandaan komt. "Toen ik veertien was, zat ik met mijn vader Match of the Day te kijken. Daar zag ik Ian Wright spelen voor Arsenal en vanaf dat moment was ik verkocht. Dat was mijn club", deelt de 44-jarige Da Graça.

Verliefd op de club

"Een jaar later kwam Dennis Bergkamp naar Arsenal. Voor mij was hij pure magie. Een speler die onmogelijk voetbal vanzelfsprekend liet lijken. En ineens speelde hij bij de club waar ik al verliefd op was geworden. Vanaf dat moment voelde het alsof alles samenkwam."

De jaren erna waren volgens de presentator "een droom", met prijzen, legendes en "het voetbal van de Invincibles", zoals het ongeslagen kampioensteam van 2004 werd genoemd. "Arsenal was nooit zomaar een club voor mij. Het werd een gevoel", aldus Da Graça. "En ja, uiteindelijk bleef die grote prijs uit. Tweeëntwintig jaar wachten. Tweeëntwintig jaar hopen, geloven, verdedigen. Terwijl mensen ons uitlachten. Bottle FC. Alsof trouw zijn iets is om je voor te schamen. Maar vandaag is de dag. Vandaag is the Arsenal kampioen van Engeland."

"En ergens tussen alles wat er speelt in mijn privéleven, voelt dit als licht. Puur licht. Geen haat naar wie dan ook. Alleen vreugde. Alleen trots", vervolgt de presentator. "We did it. Premier League champions."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover