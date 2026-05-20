Arsenal-verdediger Jurriën Timber heeft een geweldig seizoen achter de rug bij Arsenal. Dat werd bekroond met de eerste landstitel van de club sinds 2004. Timbers geliefde is dan ook ontzettend trots op haar voetballende vriend. "Woorden kunnen dit gevoel niet beschrijven", schrijft Roos de Back op Instagram.

Arsenal verzekerde zich van de eerste landstitel sinds 2004 nadat Manchester City dinsdag punten liet liggen tegen Bournemouth. De ploeg van Jurriën Timber had een dag eerder zelf al gewonnen van Burnley en zag concurrent City ondanks een late treffer van Erling Haaland niet verder komen dan een gelijkspel. Timber vierde het kampioenschap samen met zijn ploeggenoten en deelde beelden daarvan op Instagram. “We hebben het gedaan! Alle eer aan God”, schreef hij.

Liefdevolle woorden van vriendin

Timber en zijn vriendin Roos de Back vormen al jarenlang een stel. De twee leerden elkaar kennen in Amsterdam en wonen inmiddels samen in Londen. De Back laat op social media regelmatig zien hoe trots ze is op de Arsenal-verdediger en stond ook stil bij het behaalde kampioenschap. Bij een foto van het duo in het Emirates Stadium schreef ze: “Je hebt het gedaan. Woorden kunnen dit gevoel niet beschrijven. Ik hou van je, mijn wereld.”

De Arsenal-spelers keken samen naar het duel van Manchester City, waardoor Jurriën Timber en zijn vriendin Roos de Back elkaar vooral via berichten spraken. De Back deelde later een deel van die conversatie op Instagram. Timber stuurde beelden van de spannende slotfase van de wedstrijd, waarop zij reageerde: "Pfffff, nog tien minuten tot geschiedenis."

'Noem iets beters'

Even later was het kampioenschap definitief binnen. Kort daarna verscheen bij haar een pushmelding van De Telegraaf met het nieuws dat Arsenal voor het eerst sinds 2004 kampioen van Engeland was geworden. “Noem een betere melding, ik wacht”, schreef ze erbij. De tweelingbroer van Jurriën, Quinten, liet óók van zich horen op Instagram. "Yessss", gevolgd door drie hartjes.

WK-deelname nog onzeker

Voor Timber is het succes met Arsenal niet het eerste kampioensfeest uit zijn loopbaan. De Oranje-international pakte eerder al twee landstitels met Ajax en voegt daar nu een Engelse aan toe. Timber was dit seizoen belangrijk voor Arsenal met meerdere goals en assists in de Premier League, maar staat sinds maart aan de kant door een liesblessure. Daardoor is zijn inzetbaarheid voor het WK onzeker.

