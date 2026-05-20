Oranje is inmiddels al vier spelers kwijt die door blessures niet mee kunnen naar het WK voetbal dat in juni begint. Jerdy Schouten, Xavi Simons en Matthijs de Ligt zijn er zeker niet bij, evenals spits Emmanuel Emegha. Er is inmiddels al een heel elftal te maken van topnamen uit de grote landen die het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico missen.

Frankrijk, één van de topfavorieten voor de eindzege, moet het op het WK doen zonder Hugo Ekitiké. De aanvaller van Liverpool scheurde in de Champions League tegen PSG zijn achillespees af en is er komende zomer sowieso niet bij. Het is ook maar de vraag of de fans hem überhaupt in 2026 nog in actie zien. Hij is één van de sterren die het grootste vierjaarlijkste voetbalfeest moet missen. Serge Gnabry, één van de sleutelspelers van Bayern München en Duitsland, ontbreekt ook door een blessure.

Jerdy Schouten, Xavi Simons en Matthijs de Ligt

Vanuit Nederlands oogpunt moeten 'we' het doen zonder Jerdy Schouten, Xavi Simons, Matthijs de Ligt en zeer waarschijnlijk Emegha. Ze haakten af met zware knieblessures en hamstringproblemen. Brazilië mist met Rodrygo (Real Madrid), Estevao (Chelsea) en Éder Militao (Real Madrid) ook drie topspelers. Bij Spanje zagen ze Barcelona-ster Fermín Lopez afhaken door een operatie aan zijn voet.

Er kan ook een streep door Arsenal-verdediger Ben White. Hij mist de slotfase van het succesvole seizoen van de Londense club. Arsenal pakte de eerste Premier League-titel sinds 2004, staat in de Champions League-finale tegen PSG en dat zonder White én de Oranje-verdediger Jurriën Timber. Achter zijn naam staat een dik vraagteken voor het WK.

Vraagtekens

Behalve de zekerheidjes zijn er ook veel spelers met vraagtekens achter hun naam. Zij zijn momenteel geblesseerd en de vraag is of ze het WK halen of niet. Check hieronder een lijst van grote namen van wie het niet zeker is dat ze hun land kunnen versterken.

Memphis Depay (Corinthians / Nederland)

Jurriën Timber (Arsenal / Nederland)

Lamine Yamal (FC Barcelona / Spanje)

Nico Williams (Athletic Bilbao / Spanje)

Reece James (Chelsea / Engeland)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur / Argentinië)

Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur / Ghana)

Alphonso Davies (Bayern München / Canada)

Mikel Merino (Arsenal / Spanje)

WK voetbal

Het WK voetbal begint op 11 juni met de openingswedstrijd Mexico - Zuid-Afrika. Het Nederlands elftal speelt op 14 juni de eerste wedstrijd tegen Japan. Daar is Takumi Minamino van AS Monaco sowieso niet bij. Hij staat tot zeker augustus buitenspel. Bij Zweden, een andere tegenstander in de groep van Oranje, is Tottenham Hotspur-ster Dejan Kulusevski niet van de partij.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover