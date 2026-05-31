PSG heeft zaterdag opnieuw beslag gelegd op de Champions League door Arsenal te verslaan. De feestvreugde na de titel van de ploeg van Luis Enrique sloeg in de Franse hoofdstad echter om in chaos. Volgens verschillende Franse media werden verspreid over het land 780 mensen gearresteerd. Bij de rellen raakten bovendien 219 mensen gewond, onder wie 57 politieagenten.

Het meest tragische nieuws kwam uit Parijs, waar een 24-jarige man om het leven kwam bij een verkeersongeval tijdens de chaos rond de titelviering van de Parijzenaars. Daarnaast belandde een zeventienjarige jongen in coma na een messteek, en het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart wegens poging tot moord.

In de loop van de nacht gingen in Parijs en andere steden meerdere auto’s in vlammen op. Ook werden winkels en horecazaken vernield en probeerden enkele groepen zelfs een politiebureau in het centrum van de Franse hoofdstad binnen te dringen.

PSG annuleert feest niet

Ondanks alle ongeregeldheden heeft PSG de festiviteiten rondom de winst van de Champions League niet geannuleerd. De club heeft fans, Parijzenaars en bezoekers van de Franse hoofdstad uitgenodigd om deel te nemen aan de viering, die vanaf 14.00 uur plaatsvindt op de Champ de Mars voor de Eiffeltoren. Een speciaal avondevenement in het Parc des Princes wordt georganiseerd vanaf 19.30 uur.

Opnieuw chaos

Het is overigens niet voor het eerst dat de Champions League-winst van PSG uitmondt tot grote chaos. Ook vorig jaar, toen de Franse club in de finale met 5-0 won van Inter, sloeg de feestvreugde om in chaos. Er werden vernielingen aangericht, voertuigen werden in brand gestoken en projectielen werden naar de politie gegooid. De mobiele eenheid zette onder meer traangas en waterkanonnen in om de menigte uiteen te drijven.

In heel Frankrijk werden uiteindelijk 559 mensen aangehouden, onder wie 491 in Parijs. Ook raakten bijna tweehonderd mensen gewond. Bij de ongeregeldheden vielen twee doden, al vond één van de incidenten buiten de Franse hoofdstad plaats. Een dag later kon de officiële huldiging van PSG alsnog doorgaan, maar dat gebeurde onder strenge beveiliging.

