Paris Saint-Germain won zaterdagavond voor het tweede jaar op rij de Champions League. Dit jaar waren de Fransen te sterk voor Arsenal na strafschoppen. Trainer Luis Enrique was na afloop enorm blij en gaf de complimenten aan de tegenstander.

De Spaanse trainer won met de club uit de Franse hoofdstad voor het tweede jaar op rij het miljardenbal. "Ik denk dat we het verdienen. Misschien verdienden beide ploegen om te winnen, maar met de manier waarop we het hele seizoen hebben gespeeld, denk ik dat we het verdienen om de Champions League te winnen."

De coach had ook lovende woorden voor tegenstander Arsenal. De club kon ook de tweede finaleplaats in de Champions League niet verzilveren. "De wedstrijd begon voor hen op de best mogelijke manier", zei hij over de vroege treffer van Kai Havertz. "En daarna weten zij hoe je moet verdedigen. Het was heel zwaar. Zij deden het heel goed."

Flinke prijzenpot

Naast de eer en de 'cup met de grote oren' wint PSG ook een flinke zak met geld. Daar hebben ze in de Franse hoofdstad al genoeg van, maar niemand zegt nee tegen een bedrag van meer dan 100 miljoen euro.

Wanhoop

In Engeland heerste een ander sentiment. De Britse media treurden mee met Arsenal, dat ontzettend dichtbij was deze Champions League-campagne. Vooral de manier waarop deed pijn.

Wie geen genade toonden, waren de stadgenoten van Arsenal. Zij lieten op hun sociale media blijken geen medelijden te hebben met de club uit Noord-Londen. Twee clubs lieten van zich horen, terwijl ook een speler van de grootste concurrent van Arsenal het niet na kon laten om iets op zijn sociale kanalen te plaatsen naar aanleiding van het verlies van The Gunners.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover