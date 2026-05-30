Paris Saint-Germain heeft met de winst van de Champions League een gigantisch bedrag aan prijzengeld binnengehaald. De Franse topclub streek dit seizoen naar verwachting zo'n 137 miljoen euro aan UEFA-premies op. PSG rekende zaterdag in de finale na strafschoppen af met Arsenal.

Paris Saint-Germain had,net als iedere andere deelnemer van de Champions League, al een flinke financiële basis gelegd voordat het toernooi überhaupt begon. Alleen daarvoor ontving PSG al een startpremie van 18,62 miljoen euro. Daar bovenop kwam nog eens 44,73 miljoen euro uit de zogeheten 'value pillar'.

Een bedrag dat wordt bepaald aan de hand Europese prestaties van de afgelopen tien jaar en de waarde van de televisierechten in het betreffende land. Dankzij de sterke sportieve resultaten van de afgelopen jaren én de lucratieve Franse tv-markt behoorde PSG tot de grootste verdieners van het toernooi.

Enorme verdiensten in knockout-fase

Het grootste deel van het prijzengeld verdiende PSG echter op het veld. In de competitiefase van de Champions League haalde de Franse topclub al 10,9 miljoen euro binnen dankzij vier zeges, twee gelijke spelen én een bonus voor de elfde plek op de ranglijst.

Vanaf de knock-outfase namen de inkomsten vervolgens in rap tempo toe. Kwalificatie voor de achtste finales goed was voor 11 miljoen euro. Daarna volgden nog premies van 12,5 miljoen euro voor de kwartfinales, 15 miljoen euro voor de halve finales en 18,5 miljoen euro voor een plek in de finale. Met de uiteindelijke eindzege kwam daar nog eens 6,5 miljoen euro bovenop, waardoor PSG dit seizoen financieel goud geld verdiende in het miljardenbal.

Extra inkomsten op de loer

Door het winnen van de Champions League-finale heeft Paris Saint-Germain zich ook geplaatst voor de strijd om de Europese Super Cup. Daarin neemt de Franse topclub het op tegen Europa League-winnaar Aston Villa. Alleen deelname aan dat duel is al goed voor een premie van vier miljoen euro, terwijl de winnaar nog eens een extra miljoen tegemoet kan zien.

Onderdeel Bedrag (miljoenen euro's) Startgeld 18,62 Value pillar 44,73 Premies eerste fase 9,9 Premie tussenronde 1 Premie achtste finale 11 Premie kwartfinale 12,5 Premie halve finale 15 Premie finale 18,5 Premie winst 6,5 Totaal 138 miljoen euro

