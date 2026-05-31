Op donderdag 11 juni om 21.00 uur Nederlandse tijd staat de openingswedstrijd van het WK voetbal op het programma. Het is een herhaling van de openingswedstrijd uit 2010, toen Mexico en Zuid-Afrika het ook tegen elkaar opnamen. Voor de Afrikanen is de voorbereiding echter flink verstoord.

De voetballers van Zuid-Afrika hebben namelijk door visumproblemen vertraging opgelopen bij hun reis naar Mexico, waar ze de openingswedstrijd van het WK voetbal spelen. Het toernooi wordt verder georganiseerd door de Verenigde Staten en Canada. De andere twee landen in groep A zijn Zuid-Korea en Tsjechië.

Problemen met visa

Zuid-Afrika zou zondag naar het trainingskamp in het Mexicaanse Pachuca gaan. Het vertrek werd volgens de voetbalbond (SAFA) uitgesteld 'vanwege problemen met visa' voor een aantal spelers en officials. "SAFA werkt er hard aan om ervoor te zorgen dat het team zo snel mogelijk afreist", zei de bond, zonder details te geven over de problemen.

De Zuid-Afrikaanse minister van Sport Gayton McKenzie was niet te spreken over de situatie. "Dit SAFA-reis- en visumdebacle is gênant en oneerlijk jegens de spelers en de staf", schreef hij op X. "Ik heb SAFA laten weten dat ik een rapport wil en dat er actie moet worden ondernomen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor deze puinhoop. We worden voor schut gezet."

Iran en Congo

Zuid-Afrika is niet het eerste land dat hinder ondervindt in aanloop naar het WK in Noord-Amerika. Eerder lagen Iran en de Verenigde Staten al met elkaar in de knoop en daar bood Mexico de helpende hand.

Ook bij DR Congo kennen ze geen optimale voorbereiding richting het mondiale eindtoernooi. Door een ebola-uitbraak in het Afrikaanse land zijn zij door de Amerikanen verplicht gesteld om maar liefst drie weken in quarantaine te gaan.

