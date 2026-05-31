Paris Saint-Germain won zaterdagavond de Champions League en liet Arsenal in Hongarije met lege handen achter. Jurriën Timber viel na blessureleed in, maar kon ook het tij niet keren voor de Londense club. Arsenal-trainer Mikel Arteta maakte vervolgens de balans op.

Arteta is trots op zijn ploeg na de verloren finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Arsenal verloor van PSG na strafschoppen, na 1-1 in de reguliere tijd.

"Het is een eer om deze groep te mogen leiden. Hoe ze dit embleem dragen en wat ze ervoor doen. We hebben een grote prijs gewonnen en we hebben naast een grote prijs gegrepen", verwees hij bij TNT Sports naar het winnen van de titel in de Premier League en het verliezen van deze finale.

Pijn

Arteta zei ook pijn te voelen. "Het is ook zwaar als je zo consistent bent geweest, helemaal tot aan de finale, en op het einde verlies je met strafschoppen. Als je er zo dichtbij bent, moet je dat ook voelen. We moeten deze pijn in brandstof omzetten." De coach feliciteerde PSG en collega-trainer Luis Enrique. "In mijn ogen zijn zij het beste team ter wereld. Wat zij met de bal kunnen, met individuele acties, heb ik niet eerder gezien. Het is heel lastig tegen ze te spelen, daarom zijn ze nu twee keer op rij de kampioen."

Arsenal claimde een strafschop in de verlenging na een duel tussen Noni Madueke en Nuno Mendes. Scheidsrechter Daniel Siebert wilde daar echter niet aan en ook de VAR greep niet in. "Ik heb het teruggekeken", zei Arteta. "Het had een strafschop kunnen zijn."

Trainer Luis Enrique van Paris Saint-Germain

Trainer Luis Enrique van Paris Saint-Germain spreekt van een verdiende overwinning van zijn ploeg op Arsenal in de finale van de Champions League. In Boedapest versloeg PSG de club uit Londen na strafschoppen, nadat het na 120 minuten in 1-1 was geëindigd. "Ik denk dat we het verdienen. Misschien verdienden beide ploegen om te winnen, maar met de manier waarop we het hele seizoen hebben gespeeld, denk ik dat we het verdienen om de Champions League te winnen."

De coach had ook lovende woorden voor tegenstander Arsenal. De club kon ook de tweede finaleplaats in de Champions League niet verzilveren. "De wedstrijd begon voor hen op de best mogelijke manier", zei hij over de vroege treffer van Kai Havertz. "En daarna weten zij hoe je moet verdedigen. Het was heel zwaar. Zij deden het heel goed."

