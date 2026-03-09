Tijdens een voetbalwedstrijd in Duitsland speelde zich zondag een bijzonder moment af rond de VAR. De scheidsrechter liep naar het scherm langs het veld om een situatie te bekijken, maar daar ging het plotseling helemaal mis.

Het incident gebeurde tijdens het duel in de 2. Bundesliga tussen Preußen Münster en Hertha BSC. Scheidsrechter Felix Bickel werd door de videoscheidsrechter naar het scherm langs de lijn geroepen om een mogelijk penaltymoment te beoordelen. Toen Bickel bij de monitor arriveerde, bleek die echter niet te werken. In plaats van de beelden van het incident zag de arbiter slechts een zwart scherm.

VAR wordt gesaboteerd

Niet veel later werd duidelijk wat er was gebeurd. Een gemaskerde suppporter uit het thuisvak was het veld opgelopen en had de stekker van de VAR-monitor uit het stopcontact getrokken. Daardoor kon de scheidsrechter de beelden zelf niet terugkijken.

De beslissing kwam uiteindelijk vanuit het videcentrum in Keulen. De VAR-official beoordeelde de situatie alsnog en gaf via de headset door dat er sprake was van een overtreding in het strafschopgebied. Scheidsrechter Bickel kende daarop een penalty toe aan Hertha BSC, die ook werd benut. Uiteindelijk trokken de bezoekers de wedstrijd met 1-2 naar zich toe dankzij een late treffer.

'De stekker uit de VAR'

Volgens Duitse media lijkt het bovendien om een geplande actie te gaan. Kort na de storing verscheen in het thuisvak een spandoek met de tekst: "De stekker uit de VAR." De club liet weten alles in het werk te stellen om de dader te identificeren en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.

Zo werd het voor Preußen Münster een extra pijnlijke middag. De ploeg blijft met 26 punten steken op de veertiende plaats in de 2. Bundesliga, maar moet dankzij de vormdip vrezen voor degradatie. Hekkensluiter Magdeburg staat namelijk slechts drie punten achter.