Lennart Karl maakt enorme indruk bij Bayern München dit seizoen. De 17-jarige aanvallende middenvelder speelde al dertien wedstrijden in de Bundesliga, waarin hij drie keer scoorde. Maar als het aan de Duitser ligt, speelt hij niet zijn hele leven in eigen land.

Karl, die dit seizoen al drie keer scoorde in vier Champions League-wedstrijden, is nu al een publiekslieveling. De jonge sensatie was onlangs aanwezig bij een bezoek van enkele Bayern-spelers aan een fanclub. Wat daar gebeurde, ging viraal en zorgde voor opschudding... tot in Madrid aan toe.

De Duitse jeugdinternational biechtte in een gesprek met een jonge fan zijn droom op om in de toekomst naar Spanje te verkassen: "Ik hoop dat dit tussen ons blijft. Bayern is een geweldige club, het is een droom om hier te spelen. Maar ik wil absoluut naar Real Madrid." Karl gaf toe dat de Madrileense gigant zijn "droomclub" is, ondanks dat hij benadrukte hoe tevreden en "blij" hij is om in München te spelen.

Toekomst van Lennart Karl

Karl debuteerde in november van 2025 voor Duitsland onder 21, waar hij tot nu toe twee wedstrijden voor speelde. Daarin wist hij liefst drie keer te scoren. Het lijkt een kwestie van tijd voor hij de volgende stappen in zijn carrière zet.

Er is een goede kans dat hij dit seizoen al zijn eerste Bundesliga-titel pakt. Bayern München is na vijftien speelronden nog altijd ongeslagen in de eigen competitie en staat zodoende liefst negen punten voor op naaste belager Borussia Dortmund. Karl stond tot nu toe vijf keer in de basis bij Der Rekordmeister.

