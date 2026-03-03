Liverpool heeft zich vreselijk in de vingers gesneden op bezoek bij hekkenluiter Wolverhampton Wanderers. De ploeg van de Nederlandse trainer Arne Slot is de aansluiting met de top in de Premier League kwijt na een verbijsterende nederlaag in een emotioneel duel. De 2-1 zal hard aankomen bij de regerend kampioen.

Het leek lang alleen maar wachten tot Liverpool het overwicht zou omzetten in een voorsprong. Liverpool kreeg kans na kans, maar zag keeper Jose Sá telkens in de weg liggen. Liverpool moest winnen van de nummer laatst om aansluiting te houden bij de top van de Premier League en dus voelt de 2-1 als een blamage. En dat ook nog eens in een emotioneel duel. In de achttiende minuut was namelijk heel Molineux in tranen door het eerbetoon aan oud-speler Diogo Jota, die afgelopen zomer overleed bij een auto-ongeluk. Hij brak bij Wolves door met rugnummer 18 en maakte later furore bij Liverpool.

Schlemiel Virgil van Dijk

Het mocht allemaal niet baten voor de thuisploeg, tot een kwartier voor tijd. Een lange peer naar voren werd verkeerd ingeschat door Virgil van Dijk. De Nederlandse aanvoerder van Liverpool verloor kinderlijk eenvoudig zijn luchtduel van Emmanuel Arokodare en zag de Nigeriaan de bal doorkoppen naar ploeggenoot Rodrigo Gomes. Die maakte oog in oog met keeper Allison geen fout: 1-0.

Mo Salah

Mo Salah, die eerder dit seizoen nog verguisd werd bij Liverpool, redde in de 83ste minuut nog de burelen door de 1-1 binnen te frommelen en daarmee een einde te maken aan zijn langste droogte ooit in zijn carrière. De Egyptische ster maakte dankbaar gebruik van een horrorterugspeelbal en leek een punt te redden. Diep in blessuretijd ging het echter alsnog helemaal mis voor The Reds. Terwijl Van Dijk een enorme kans miste, scoorde Wolves ook nog de 2-1.

Blamage compleet

Na slecht uitverdedigen kon Braziliaan Andre afvuren op goal en zag hij zijn inzet van richting veranderd worden door invaller Joe Gomez, die met de handen voor zijn ogen op het gras viel. Wolves pakte een hele belangrijke driepunter en hoopt nog altijd op een wonder om in de Premier League te blijven. Voor Liverpool rest niks anders dan de wonden te likken.