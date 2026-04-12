Brian Brobbey is slachtoffer geworden van racistische reacties na een incident in het duel tussen Sunderland en Tottenham Hotspur. De aanvoerder van de uitploeg raakte geblesseerd en dat wordt de oud-Ajacied kwalijk genomen.

Sunderland won in eigen huis met 1-0 van Spurs. In het duel raakte Brobbey Tottenham-aanvoerder Cristian Romero en die kwam vervolgens in botsing met een teamgenoot; doelman Antonín Kinský. De Argentijn was er slecht aan toe. Er moest snel medische hulp op het veld komen.

Blessure

Romero kon de wedstrijd niet vervolgen. Hij werd op de been geholpen en verliet in tranen het veld. Kinský werd geraakt door de knie van zijn teamgenoot en liep daarbij een hoofdwond op. Die werd verbonden, waardoor hij wel onder de lat kon blijven staan.

Het incident wordt Brobbey niet in dank afgenomen, met name door Argentijnse voetbalfans. Romero moest vorige maand in een Champions League-duel met Atlético Madrid ook al van het veld met een hoofdblessure en nu zijn er opnieuw blessurezorgen in aanloop naar het WK.

Schandalige reacties

De Oranje-international plaatste na het duel een foto op Instagram en daar werd op schandalige wijze op gereageerd. Er werden racistische afbeeldingen en emoji's geplaatst. Er zijn ook mensen die het voor Brobbey opnemen. "De reacties onder dit bericht zijn walgelijk", wordt bijvoorbeeld geschreven.

Degradatieplaats

Tottenham Hotspur gaat door een dramatische periode. De ploeg staat na de 1-0-nederlaag op een degradatieplaats in de Premier League. De Londense club is na 32 wedstrijden de nummer 18 van de Engelse competitie. Er zijn nog zes speelronden te gaan.

Sunderland, met Robin Roefs in het doel en Brobbey in de spits, kwam in de 61e minuut op voorsprong. Verdediger Nordi Mukiele maakte het openingsdoelpunt in Stadium of Light. Tottenham, met Micky van de Ven in de basis, slaagde er niet meer in gelijk te maken. Xavi Simons kwam vijf minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen. Sunderland staat nu tiende in de Premier League met 16 punten meer dan de Spurs. De laatste drie ploegen van de ranglijst degraderen naar de Championship.