De kraker tussen NEC en Feyenoord moest een voetbalfeest worden, maar het leverde juist een schokkende statistiek op. In totaal was er slechts 47 minuten aan zuivere speeltijd. Bij NEC waren ze zichtbaar geïrriteerd, maar Feyenoord-coach Robin van Persie wil er niets van weten. "Daar ben ik het helemaal niet mee eens", stelt Van Persie.

NEC maakte in de allerlaatste seconde de gelijkmaker, waardoor de ploeg van Dick Schreuder toch nog een punt overhield aan de clash met Feyenoord. De reacties in het kamp van NEC waren verdeeld. "Ik ben sowieso niet tevreden met een punt", stelt aanvoerder Tjaronn Chery. "Je moet deze wedstrijd gewoon winnen. Ik snap dat Feyenoord in een moeilijke situatie zit, maar ze hebben alleen maar lopen tijdrekken..."

Schokkende statistiek

Uiteindelijk bleek het topduel tussen NEC en Feyenoord 47 minuten aan zuivere speeltijd te hebben. "Slechts 47 minuten? Dat dacht ik al", beweert Chery. "Ze hebben veertig minuten op de grond gelegen en de wedstrijd dood gemaakt. Ik kan ze ook wel begrijpen, maar wij wilden gewoon graag drie punten", zegt de 37-jarige aanvoerder zichtbaar geïrriteerd. Daar sluit Phillipe Sandler zich bij aan. "Feyenoord kwam hier niet om te voetballen. Dat hebben ze goed gedaan. Gelukkig hebben we uiteindelijk toch nog een puntje."

Tóch zoekt Sandler het ook bij hun eigen ploeg. "Wij hebben het ook gewoon niet goed gedaan. Ik had wel meer van ons verwacht. We begonnen heel matig met weinig energie en we wonnen weinig tweede ballen. Na 25 minuten kwamen we er wel wat beter in, maar toen kreeg ik ook het gevoel dat de bal er niet in wilde", klinkt de analyse van de oud-Feyenoorder.

Van Persie oneens met NEC

Feyenoord-coach Robin van Persie is zich van geen kwaad bewust. "Ik heb niet gehoord dat de NEC-supporters 'anti-voetbal' riepen, maar ik ben het er ook helemaal niet mee eens. Ik denk dat je altijd in de geest van de wedstrijd moet spelen en dat hebben we gedaan", vindt Van Persie. "In de geest van deze wedstrijd is het toch logisch dat je bij een doeltrap even de tijd neemt? Als keeper mag je de bal acht seconden vastgehouden en daar heeft Timon (Wellenreuther, red.) zich constant aan gehouden."

De ploeg van Dick Schreuder houdt er normaliter van om de supporters vermaak te bieden, maar dat lukte zondagmiddag allesbehalve. "Voor mij was het ook geen leuke wedstrijd", zegt Chery. "Misschien is het wel spannend voor het publiek, maar ik vond ons gewoon niet goed. Wij kwamen niet aan ons spel. Het was mooi geweest als we gewoon lekker hadden kunnen ballen, maar dat heeft Feyenoord goed gedaan", besluit Chery.