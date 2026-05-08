Aston Villa haalde donderdagavond de finale van de Europa League en dat zorgde niet alleen voor vreugde bij de selectie. Ook de Britse prins William zat op de tribune en was dolgelukkig met de zege.

Aston Villa stond donderdagavond voor een zware taak. De ploeg uit Birmingham verloor in de heenwedstrijd van de halve finale van de Europa League met 1-0 van Nottingham Forest en dus moest er in eigen huis minimaal gewonnen worden. En dat lukte met vlag en wimpel. Aston Villa walste onder leiding van Ollie Watkins en John McGinn over Nottingham Forest heen en won met 4-0. De ploeg uit Birmingham staat daarmee in de finale van de Europa League.

Prins William door het dolle heen

Op de tribune zat donderdag een wel heel speciale gast: de Britse prins William. Dat is niet echt een unicum, want de prins is een groot fan van Aston Villa en regelmatig aanwezig in het stadion. Zo ook tijdens de halve finale tussen zijn club en Nottingham Forest. Prins William werd meermaals in beeld gebracht terwijl hij juichend en zingend op de tribune stond. Bij het laatste fluitsignaal was de ontlading groot en werd hij schreeuwend van blijdschap op de foto gezet.

Prins William is sowieso een groot liefhebber van sport. Zo is bekend dat hij de Olympische Spelen altijd op de voet volgt en onlangs was hij te gast in de Formule E. Toch is een bezoek aan Villa Park standaard een favoriet uitje voor de zoon van de overleden princess Diana.

Aston Villa in Champions League

Aston Villa speelt op woensdag 20 mei de finale van de Europa League tegen het Duitse SC Freiburg in Istanboel. De kans is groot dat prins William ook daar weer aanwezig is. Als Aston Villa de Europa League wint, dan mag het sowieso de Champions League in en schuift het Champions League-ticket in de Premier League een plaatsje op. Dat zou goed nieuws kunnen betekenen voor Bournemouth. Die ploeg staat op dit moment zesde en bij Europa League-winst van Villa, krijgen The Cherries dan een historisch Champions League-ticket.

