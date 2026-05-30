Paris Saint-Germain en Arsenal gaan zaterdag uitvechten wie zich dit seizoen kroont tot winnaar van de Champions League. Beide ploegen werden al landskampioen en hopen nog een prijs te kunnen toevoegen. Lees hier hoe je niks mist van de finale in Boedapest.

Voor veel voetbalfans was het smullen in de halve finales van de Champions League. Vooral het tweeluik tussen Paris Saint-Germain en Bayern München leverde een bizarre hoeveelheid spektakel op. Uiteindelijk wonnen de Fransen na twee duels nipt met 6-5. Zij kunnen zich daardoor voor het tweede jaar op rij kronen tot winnaar van het miljardenbal.

De wedstrijden van Arsenal tegen Atlético Madrid leverden wel wat minder doelpunten op. De Engelsen plaatsten zich door na twee wedstrijden met 2-1 te winnen. Zij hopen dat het seizoen, dat toch al historisch is, op een toepasselijke wijze kan worden afgesloten. Beide ploegen zullen in elk geval met vertrouwen afreizen naar Hongarije. The Gunners wonnen de 'Cup met Grote Oren' nog nooit.

Dat Paris Saint-Germain wederom kampioen van Frankrijk werd, mag geen verrassing heten. De Parijzenaren pakten alweer de twaalfde landstitel in dertien jaar tijd. Voor Arsenal lag dat een stuk minder voor de hand. De formatie van trainer Mikel Arteta werd voor het eerst sinds 2004 weer kampioen van Engeland, na een zinderende titelstrijd met Manchester City.

Zo kijk je live naar de Champions League-finale

De finale in Boedapest is in Nederland enkel te zien op de betaalde zender Ziggo Sport. Het eerste kanaal zal de hele avond in het teken staan van de finale. De aftrap in de Puskás Arena is om 18.00 uur. De voorbeschouwing op de finale begint al anderhalf uur eerder, om 16.30 uur. De wedstrijd kan gratis bekeken worden via Ziggo Sport Free, al moet er dan wel een account worden aangemaakt.

Vervroegde aftrap

De finale begint dus opvallend vroeg om zes uur. Dat besluit nam de UEFA al in een veel eerder stadion. De voetbalbond denkt dat het de ervaring van zowel de fans, teams als de gaststeden bevordert om al eerder af te trappen. In het verleden gebeurde dat meestal pas veel later.

