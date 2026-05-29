Paris Saint-Germain kan zaterdag de Champions League-titel verdedigen in Boedapest. De ploeg van trainer Luis Enrique gaat dan de strijd aan met Arsenal en heeft een duidelijke boodschap. "Ik heb dezelfde gevoelens als vorig jaar."

PSG heeft nog net zoveel honger naar Europees succes als vorig jaar, toen het de Champions League won. "We zijn hier niet gekomen om geschiedenis te schrijven", zei trainer Enrique op een persconferentie in Boedapest. "Maar we willen hier wel de beste ploeg van Europa blijven."

"We willen de finale net zo graag winnen als vorig jaar", benadrukte Ousmane Dembélé, die hersteld is van een kuitblessure. "We hebben vorig jaar geproefd hoe lekker het is om de Champions League te winnen", zei aanvoerder Marquinhos. "Ik heb dezelfde gevoelens als vorig jaar voor de finale tegen Internazionale." Toen won de Franse topclub met 5-0.

PSG schitterde in aanloop naar de finale met overwinningen op Chelsea, Liverpool en Bayern München. De titelverdediger maakte maar liefst 44 doelpunten in de Champions League. Arsenal viel vooral op met een uitstekende defensie die slechts zes doelpunten incasseerde. PSG kan de tweede club worden na Real Madrid die de Champions League tweemaal op rij wint.

Achraf Hakimi terug in selectie

Naast Dembélé maakt ook Achraf Hakimi weer deel uit van de selectie van de kampioen van Frankrijk. De rechtsback raakte op 28 april geblesseerd aan zijn dij in de eerste halve finale van de Champions League tegen Bayern München. Hij sloot afgelopen week net als Dembélé, die op 17 mei geblesseerd raakte, aan bij de groepstraining.

Enrique beschikt over zijn gehele selectie. De basisopstelling is op de meeste plaatsen in te vullen. De coach moet de keuze maken tussen middenvelders Fabián Ruiz en Warren Zaïre-Emery. In de voorhoede is er concurrentie tussen Désiré Doué en Bradley Barcola. Doué speelde de laatste Champions League-wedstrijden vaker in de basis.

