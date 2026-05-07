Freiburg heeft donderdag geschiedenis geschreven in de halve finale van de Europa League tegen Braga. De club staat voor het eerst in de historie in een Europese finale. Daarin zullen de Duitsers het opnemen tegen Aston Villa.

Aston Villa staat voor het eerst in 44 jaar weer in een Europese finale. Op het eigen Villa Park werd Nottingham Forest donderdagavond met 4-0 verslagen, na de 1-0-nederlaag van een week eerder. De tegenstander in de finale wordt SC Freiburg, dat over twee wedstrijden met 4-3 te sterk was voor SC Braga. De finale is op 20 mei in Istanbul.

Prins William van Engeland vierde het feest van Aston Villa mee in het stadion. De club won in 1982 de Europa Cup I en speelde sindsdien nooit een Europese finale. Een vergelijkbaar lot met dat van tegenstander Nottingham Forest, dat de Europa Cup I won in 1979 en 1980.

Voor Aston Villa-trainer Unai Emery is het de zesde Europa League-finale. De Spaanse trainer won het toernooi met Sevilla (3x) en Villarreal (1x). Voor Freiburg is het de eerste Europese finale uit de clubgeschiedenis.

Aston Villa - Nottingham Forest

Aston Villa kwam na ruim een half uur spelen op voorsprong via Ollie Watkins, de spits die Engeland op het EK in 2024 langs Nederland naar de finale schoot. Na goed voorbereidend werk van Emiliano Buendía rondde hij van dichtbij af. In de 57e minuut verdubbelde Buendía de voorsprong uit een strafschop. Het was Schots international John McGinn die Villa in de 77e minuut op de bevrijdende 3-0-voorsprong zette uit een snelle aanval. Drie minuten later maakte John McGinn het feest compleet door de eindstand van 4-0 op de borden te zetten.

Freiburg - Braga

Freiburg moest in eigen huis een 2-1 achterstand goed maken van het heenduel. Na zes minuten kwam Braga al met tien man te staan vanwege een rode kaart voor Mario Dorgeles.

Met een man meer kwam Freiburg op voorsprong door een rommelig doelpunt van rechtsachter Lukas Kübler. Kort voor rust verdubbelde Johan Manzambi de voorsprong met een fraai afstandsschot. Kübler scoorde in de tweede helft opnieuw, dit keer met een kopbal uit een vrije trap.

Braga kwam nog terug tot 3-1 via een kopbal van Pau Victor. De Portugezen hadden nog één doelpunt nodig om een verlenging af te dwingen. In de slotseconden van de wedstrijd kreeg het nog een grote kans, maar Freiburg-doelman Noah Atubolu wist een nieuwe tegentreffer te voorkomen. Op het eindsignaal volgde een veldbestorming van de Duitse fans.

Finale Conference League

De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano. Palace verdedigde in eigenhuis een voorsprong van 3-0 vanuit de heenwedstrijd tegen FC Shakhtar Donetsk. Het werd 2-1 in de return. Rayo Vallecano was, net als een week eerder, met 1-0 te sterk voor RC Strasbourg. De finale is op 27 mei in Leipzig.

Crystal Palace kwam in Londen op voorsprong door een eigen doelpunt van de Braziliaan Pedrinho. Zijn landgenoot Eguinaldo bracht Sjachtar Donetsk niet veel later op gelijke hoogte. Het was Ismaïla Sarr die de eindstand van 2-1 bepaalde.

Rayo Vallecano reisde af naar Straatsburg met een 1-0-voorsprong uit de heenwedstrijd in Madrid op zak. In de Oost-Franse stad maakte Alemão, net als een week eerder, het enige doelpunt van de avond. Emmanuel Emegha, kandidaat voor WK-deelname met het Nederlands elftal, zat niet bij de selectie van RC Strasbourg vanwege een blessure

