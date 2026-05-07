FC Barcelona staat op het punt om kampioen te worden en dat betekent ook goed nieuws voor Frenkie de Jong. De Oranje-international kan namelijk een flinke bonus tegemoet zien als Barça de landstitel daadwerkelijk binnenhaalt.

Voor FC Barcelona staat zondag de Clásico op het programma. Real Madrid komt op bezoek in Barcelona en probeert het gat met de koploper te verkleinen. Lukt dat niet en pakt Barça minimaal een punt, dan kan de vlag al uit: landstitel nummer 29 ligt dan voor het grijpen voor de ploeg van De Jong.

Financiële bonus

En dat levert de middenvelder meteen een lekkere financiële bonus op. Volgens Spaanse bronnen ligt er een gigantisch bonuspotje klaar voor de selectie. In totaal zou FC Barcelona zo’n 22 tot 23 miljoen euro hebben gereserveerd voor de spelersgroep.

Voor De Jong persoonlijk kan dat flink oplopen. Afhankelijk van het salaris en de contractafspraken ontvangen spelers een bonus die ergens tussen de 500.000 euro en 1,5 miljoen euro ligt. Niet iedereen krijgt dus hetzelfde bedrag, maar duidelijk is wel dat er miljoenen worden verdeeld zodra de titel binnen is.

Extraatje voor personeel

Niet alleen de spelers profiteren van een titel. Ook het personeel rond het eerste elftal deelt mee in het succes. Assistenten, fysiotherapeuten, materiaalverzorgers en andere stafleden krijgen bij het winnen van La Liga een bonus van 20.000 euro bruto.

Daar komt nog eens 12.000 euro bovenop voor het winnen van de Super Cup eerder dit seizoen. Als Barça dus daadwerkelijk kampioen wordt, kunnen stafleden in juni rekenen op een extra bedrag van 32.000 euro bruto. Kortom: een titelfeest waar in Barcelona niet alleen sportief, maar ook financieel van wordt genoten.

Met lekker gevoel naar WK

Voor Frenkie de Jong lijkt het de start van een prachtige voetbalzomer te worden. De 28-jarige middenvelder kan zich mogelijk eerst opmaken voor een titelfeest met FC Barcelona, al duurt dat feest waarschijnlijk niet al te lang.

Eind mei worden de Oranje-internationals namelijk verwacht in Zeist voor het laatste trainingskamp op Nederlandse bodem, in aanloop naar het mondiale eindtoernooi. Op 3 juni speelt het Nederlands elftal bovendien nog een uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in De Kuip. De eerste officiële wedstrijd op het WK is op 14 juni tegen Japan.

