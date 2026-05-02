Nederlandse topvoetballer Frenkie de Jong speelt inmiddels al zeven jaar bij FC Barcelona. De middenvelder staat op het punt om zijn derde La Liga-titel te veroveren met de club. Hij spreekt zich openhartig uit over zijn toekomstbeeld. "Je verwacht elk jaar prijzen te winnen."

De Oranje-international heeft zijn droom waargemaakt met zijn transfer naar Barça in 2019. Eind december 2015 maakte hij, toen net vier maanden eerder door Ajax overgenomen maar direct verhuurd aan Willem II, een opmerkelijke trip. Samen met zijn vrouw Mikky Kiemeney reisde hij tijdens de winterstop van de Eredivisie af naar Barcelona.

Hij had tickets gekocht voor de wedstrijd tussen Barcelona en Betis, een wedstrijd die hij nooit zal vergeten. Voor de aftrap toonden de Catalanen trots de vijf trofeeën die ze dat jaar hadden gewonnen. Frenkie zag hoe Lionel Messi scoorde in zijn 500e wedstrijd voor de club. Vier jaar later stond hij zelf naast de Argentijnse legende op het veld.

"Ik herinner me nog precies hoe ik daar zat en keek naar Messi, Neymar en Suárez, terwijl Barça met 4-0 won", blikt De Jong terug. "Het was een bijzondere reis en een geweldige ervaring.”

Derde landstitel

Nu, zeven jaar later op Camp Nou, is hij de Nederlander met de meeste wedstrijden voor de club: maar liefst 293. Zijn prijzenkast puilt al uit met twee Spaanse titels, twee Spaanse bekers en drie Supercups. En Barcelona staat op het punt om opnieuw de La Liga-titel te veroveren.

'Ik geniet hier elke dag'

“Je verwacht elk jaar prijzen te winnen”, aldus de Nederlander. Maar de club maakte na de doronapandemie ook een moeilijke tijd door. “Veel grote namen vertrokken en we speelden met veel jonge spelers", legt hij uit. "Dat heeft even tijd nodig gehad, een jaar of twee. Daarna kwamen er een paar nieuwe aanwinsten. Ik geniet hier elke dag, want dit is wat ik altijd al wilde: spelen voor Barcelona.”

Mogelijk vertrek

Daarom besloot hij ook in moeilijke tijden de club niet te verlaten. Afgelopen oktober verlengde hij zijn contract tot 2029, ondanks dat hij de afgelopen jaren vaak in verband werd gebracht met een transfer vanwege de financiële situatie van de Catalanen.

“Natuurlijk schieten zulke gedachten soms door je hoofd", doelt De Jong op een vertrek. "Maar zolang ik goed genoeg ben om hier een basisplaats te hebben, en Barcelona het niveau is waarop ik wil spelen en strijdt om de grote prijzen, is er geen enkele reden om te vertrekken.”