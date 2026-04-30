Complete chaos rond Cristiano Ronaldo: 'Wat hier gebeurt...'

Cristiano Ronaldo (41) is een man op een missie. Niet alleen wil hij de magische grens van 1000 doelpunten doorbreken, ook wil hij zijn eerste prijs pakken met Al-Nassr. Aan die droogte in Saoedi-Arabië lijkt nu een einde te komen, al spreekt de titelconcurrent van een schande.

Het Portugese voetbalicoon zette woensdag een belangrijke stap richting de titel in de Saudi Pro League. Op het programma in eigen huis stond de kraker tegen nummer 2 Al-Ahli, dat onlangs nog de Aziatische Champions League won. Door een goal van Ronaldo kwam de thuisploeg in de 76e minuut op voorsprong. Kingsley Coman gooide de wedstrijd in de slotfase in het slot: 2-0.

Dat werd uitbundig gevierd voor de ogen van Ivan Toney, spits van Al-Ahli. Die riep voor de wedstrijd opvallende dingen: "Geef de trofee maar af, dat is wat ze willen. Ze willen ons koste wat het kost uit de titelstrijd halen. Ze willen de trofee aan één persoon geven", doelde hij op Ronaldo.

Chaos na kraker

Die uitspraken kwamen als een boemerang terug in het gezicht van Toney. Maar het was diens teamgenoot Merih Demiral die na de wedstrijd een hoofdrol opeiste. Eerst marcheerde hij woest naar de bank van Al-Nassr, waar Ronaldo zich bevond. Daar toonde hij - naar alle waarschijnlijkheid - een paar noppen die hij op zijn enkel had staan van zijn oud-teamgenoot bij Juventus.

ديميرال يندفع باتجاه كريستيانو رونالدو🤯

ايفان توني يتوعد بوشل 😨

ديميرال يحضر ميدالية النخبة🥇



فوضى عارمة مع صافرة النهاية!#النصر_الأهلي pic.twitter.com/uDW4cSEuQM — KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) April 29, 2026

Daar bleef het niet bij. Er ontstond een opstootje tussen de twee teams, waarna Demiral de kleedkamer opzocht. Daar toverde hij zijn gewonnen medaille van de Aziatische Champions League vandaan. Die liet hij trots zien aan de voetbalfans in het stadion. "Iedereen helpt Al-Nassr om het kampioenschap te winnen. Wat hier gebeurt... Iedereen hier wil hen de titel zien winnen, het is een schande! Al-Ahli wint titels op het veld, zonder hulp van anderen", foeterde hij na een douchebeurt.

Cristiano Ronaldo haalt zijn gram

Maar ook Ronaldo himself bleef niet onbesproken. Na afloop werd hij op het veld geïnterviewd. Daar gebaarden fans van Al-Ahli dat ze al twee keer de Aziatische Champions League hadden gewonnen. De Portugees reageerde daarop door met zijn hand een vijf te maken, doelend op de vijf Champions Leagues die hij won met Real Madrid.

Cristiano Ronaldo: “I have five Champions Leagues”. 🏆🏆🏆🏆🏆🖐🏽 pic.twitter.com/G5ARihr3VJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2026

Daar komt mogelijk spoedig een kampioenschap in de Saudi Pro League bij. Al-Nassr heeft 79 punten uit dertig wedstrijden. Al-Hilal en Ah-Ahli hebben een duel minder en staan respectievelijk op 71 en 66 punten. Die laatste club lijkt wel klaar in de strijd om de titel.