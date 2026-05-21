Club Brugge is voor de twintigste keer kampioen van België geworden. Dat werd duidelijk na het gelijkspel van Union bij AA Gent. De spelers keken vol spanning naar de laatste minuten van dat duel. Zo ook oud-Ajacied Carlos Forbs.

Club Brugge zette afgelopen zondag al een grote stap richting de vijfde titel in zeven jaar door Union met 5-0 te verslaan. Met de twintigste titel staat Brugge tweede op de ranglijst. Recordkampioen Anderlecht heeft 34 titels.

De ploeg van trainer Ivan Leko en de Nederlanders Dani van den Heuvel en Bjorn Meijer speelde met 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Door het gelijkspel van Union bij AA Gent (0-0) kan de ploeg de koploper uit Brugge niet meer inhalen in de laatste speelronde.

Christos Tzolis zorgde in de eerste helft voor de voorsprong voor Club Brugge, waar Van den Heuvel het doel verdedigde en Meijer op de bank zat. Mechelen kwam op gelijke hoogte door een treffer van voormalig AZ-speler Myron van Brederode, die net als landgenoot Bouke Boersma een basisplaats had. Nicolo Tresoldi scoorde opnieuw voor Brugge, maar een corner van Van Brederode ging via doelman Van den Heuvel in het doel en bepaalde de 2-2-eindstand.

Stressvolle minuten

Daarna was het wachten op het laatste fluitsignaal bij Union. “Dat was héél stressvol. Het leek alsof die match nooit ging eindigen. Gelukkig liep het goed af. Ik hoop dat we het goed gaan vieren", lacht Forbs die in zijn eerste seizoen bij Brugge meteen het eerste kampioenschap in zijn carrière viert.

“Ik kan mijn gevoelens niet echt plaatsen. Ik ben zo blij en trots om deel te zijn van deze ploeg. We verdienden het. Niet dat het makkelijk was, maar we controleerden de hele wedstrijd. We hadden meer kunnen scoren. Niet enkel ik, ook mijn ploeggenoten. Maar dat is voetbal", zei de linksbuiten die in 2023 tekende bij Ajax en vorig jaar de overstap maakte naar Brugge.

Brugge moest het kampioenschap vorig seizoen aan Union laten, maar heeft de titel nu met 54 punten binnen. Union staat tweede met 50 punten en is zeker van voorronde Champions League.

