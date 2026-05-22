Cristiano Ronaldo is met zijn club Al-Nassr kampioen geworden in de Saudi Pro League. Dat zorgde voor veel emotie bij de Portugese superster. Na een publiekswissel keek hij in tranen vanaf de bank hoe zijn ploeg kampioen werd.

De club uit hoofdstad Riyad won de laatste competitiewedstrijd met 4-1 van Damac en bleef daarmee Al-Hilal voor op de ranglijst. Sadio Mané opende de score voor Al-Nassr. Na de rust maakte Kingsley Coman het tweede doelpunt en daarna scoorde Morlaye Sylla namens de bezoekers uit een strafschop. De derde en vierde treffer kwamen op naam van Ronaldo. Daarna kreeg de 41-jarige sterspeler nog een publiekswissel.

CR7 werd in de 87e minuut onder luid applaus van het veld gehaald. Hij kuste het clublogo en werd daarna zichtbaar geëmotioneerd op de bank gespot.

Just look what it means to Cristiano Ronaldo...



He can't contain his emotions. 🇵🇹🐐🥹 pic.twitter.com/QkZlS071mJ — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 21, 2026

De Portugese vedette stapte op 30 december 2022 over naar de club uit Saudi-Arabië nadat hij kort daarvoor zijn contract bij Manchester United had laten ontbinden. In de eerste drie seizoenen van Ronaldo slaagde Al-Nassr er niet in kampioen te worden. Het is de elfde landstitel in de clubgeschiedenis.

In de 30 competitiewedstrijden dit seizoen in Saoedi-Arabië scoorde Cristiano Ronaldo 28 doelpunten en gaf hij twee assists. Hij eindigde als derde op de topscorerslijst, achter Julian Quinones van Al Qadsiah (33 doelpunten) en Ivan Toney van Al Ahli (32 doelpunten).

WK voetbal

De aanvaller kan zich nu opmaken voor vermoedelijk zijn laatste eindtoernooi. De 41-jarige werd dinsdag opgenomen in de Portugese selectie voor het aankomende WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Dat betekent dat hij zijn zesde WK gaat spelen. Hij kan samen met Lionel Messi de eerste speler worden die op zes WK's in actie is gekomen. De Argentijn won afgelopen WK de titel met de nationale ploeg.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover