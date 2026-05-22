Voor Cristiano Ronaldo was het donderdagavond groot feest na het winnen van de titel met Al Nassr. Dat vierde de superster natuurlijk niet alleen, maar met zijn ploeggenoten, vrouw en kinderen.

Ronaldo kon donderdagavond weer een nieuw hoogtepunt aan zijn carrière toevoegen. Nadat de 41-jarige spits in 2023 naar Al Nassr kwam, is het de eerste keer dat hij met de club kampioen van Saudi-Arabië wordt. Ronaldo had ook een belangrijk aandeel in die titel. Met dertig doelpunten in 37 officiële wedstrijden is het doelpunteninstinct er nog altijd. Door het winnen van de titel was het donderdag dan ook groot feest.

Op zijn Instagram geeft de spits een mooi inkijkje van dat feest. Zo viert hij groot feest met zijn teamgenoten, maar mag ook zijn familie niet ontbreken. Ronaldo plaatste ook een foto samen met zijn verloofde Georgina Rodriguez en vier van hun kinderen. De spits heeft ook nog een zoon uit een eerdere relatie, maar die staat niet op de foto. Cristiano Ronaldo jr. is zelf ook geen onverdienstelijk voetballer en staat in de belangstelling van meerdere grote clubs.

Ook Al Nassr deelt mooie beelden van de Portugese superster. De spits wordt door de fans in Saudi-Arabië op handen gedragen en zo bleek ook op het feest. 'Normaal gesproken is hij de leider van de feestvreugde. Nu is hij de feestvreugde', plaatst de media-afdeling van Al Nassr bij de beelden van Ronaldo met de fans van de club.

WK voetbal

Nu is het voor de 41-jarige spits tijd om zichzelf op te laden en zich voor te bereiden op het aankomende WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Daar zal Ronaldo met Portugal eerst strijden voor een plekje in de knock-outfase. Daarvoor moet afgerekend worden met groepsgenoten Congo-Kinshasa, Oezbekistan en Colombia.

Tijdens het WK zal de topspits verder op jacht gaan naar de mijlpaal die hem maar blijft motiveren. Ronaldo wil koste wat kost de kaap van 1000 goals in zijn loopbaan slechten. Inmiddels staat de teller voor de Portugees op 973. Op het WK zal hij de 1000 dus niet halen, maar volgend seizoen maakt Ronaldo een grote kans.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover