Curaçao beleefde zondagavond een historisch maar pijnlijk WK-debuut. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat ging hard onderuit tegen Duitsland (7-1), al scoorde het eiland wel de eerste WK-goal ooit via Livano Comenencia. Ivoorkust won in de allerlaatste minuut verrassend van Ecuador in dezelfde Groep E. Check hier het programma en de stand van Curaçao en haar tegenstanders.

De eerste wedstrijd van het eiland op een WK ooit, kon niet zwaarder zijn. Duitsland, vrijwel altijd een van de favorieten, won verpletterend met 7-1. Curaçao scoorde wel de allereerste WK-goal in de geschiedenis van het eiland via Livano Comenencia. Een fijn doekje om het bloeden te stelpen: doelsaldo is niet van belang om de stand te bepalen.

Dolle vreugde bij Ivoorkust

Ecuador en Ivoorkust speelden een paar uur later de eerste wedstrijd. Lange tijd leek het uit te lopen op een doelpuntloos gelijkspel, maar daar bracht Manchester United-aanvaller Amad Diallo in de 90e minuut verandering in. Daarmee was de eerste driepunter een feit voor De Olifanten. Een verrassing, gezien Ecuador als tweede eindigde in de WK-kwalificatie van Zuid-Amerika en lastig te verslaan bleek.

Programma en uitslagen Groep E

14 juni om 19.00 uur: Duitsland - Curaçao (7-1)

15 juni om 01.00 uur: Ivoorkust - Ecuador (1-0)

20 juni om 22.00 uur: Duitsland - Ivoorkust

21 juni om 02.00 uur: Ecuador - Curaçao

25 juni om 22.00 uur: Curaçao - Ivoorkust

25 juni om 22.00 uur: Ecuador - Duitsland

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen. Onderling resultaat is doorslaggevend bij een gelijke stand, dus is er voor Curaçao nog kans om door te gaan, ondanks de 7-1 oorwassing.

Stand Groep E

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