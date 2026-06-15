Voetballer Mohamed Ihattaren timmert hard aan de weg nadat zijn carrière eerder in het slop raakte. In gesprek met deze site is de creatieveling openhartig over zijn gevoelens na zijn transfer naar Juventus en spreekt hij zijn vertrouwen uit over een toekomstige buitenlandse transfer: "Alles wat toen niet goed ging, ga ik nu wel goed doen."

Momenteel staat Ihattaren nog altijd onder contract bij Fortuna Sittard, al hoopt hij wel op een transfer. "Als speler zou ik het liefst nog een jaar in Nederland blijven, maar ik denk dat ik ook wel klaar ben voor een stap naar het buitenland, omdat ik weet dat hetgeen wat ik toen niet gedaan heb nu wel kan doen, op persoonlijk vlak. Ik denk dat ik een speler ben die - als hij dat op orde heeft - overal kan slagen", vertelt hij in gesprek met deze site.

In 2021 vertrok Ihattaren op jonge leeftijd naar Italië. PSV verkocht de creatieve linkspoot aan Juventus, dat hem meteen verhuurde aan Sampdoria. In het buitenland werd de carrière van de Utrechter echter geen succes, al leek dat vooral met persoonlijke omstandigheden te maken te hebben. Ihattaren kampte onder meer met depressieve gevoelens na het verlies van zijn vader.

'Ben nooit geschrokken'

Later probeerde hij het nog bij Ajax, Samsunspor en Slavia Praag, maar het lukte hem niet om daar een succesverhaal te schrijven. Even leek het alsof het gedaan was met de carrière van het ooit veelbelovende PSV-talent, onder meer omdat er foto's opdoken waarop te zien was dat Ihattaren flink aangekomen was. In 2024 blies hij zijn carrière een nieuw leven in. Met behulp van de juiste begeleiding en personen om hem heen, ging hij aan de slag bij RKC Waalwijk, waar hij ondanks een goed seizoen niet kon voorkomen dat de ploeg degradeerde uit de Eredivisie.

Het seizoen daarna ging Ihattaren bij Fortuna Sittard aan de slag, waar hij momenteel nog steeds onder contract staat. Of zijn vorige buitenlandse avontuur hem beangstigt voor een nieuwe stap naar het buitenland? "Nee. Ik ben nooit geschrokken", antwoordt hij nuchter. "Ik heb juist zoiets van: alles wat toen niet goed ging, ga ik wel goed doen. Ik was toen ook rond de achttien jaar. Ik moet alles eerst op een rij hebben voordat ik vertrek."

Eenzaamheid

Meerdere topvoetballer en voetbalsters hebben de afgelopen jaren openlijk gedeeld last te hebben gehad van eenzaamheid na hun vertrek uit Nederland naar een buitenlandse club. "Dat had ik ook in Italië", is Ihattaren openhartig. "Ik was vaak alleen. Dat was moeilijk omdat ik warmte gewend was in Nederland: familie, vrienden... dat had ik daar niet. Maar het is ook een stukje volwassenheid: foute keuzes die je soms maakt. Dan ga je teveel van het leven genieten terwijl je hoort te presteren."

Wanneer de verslaggever hem voorhoudt dat dat niet gek is op die leeftijd, antwoordt hij bevestigend: "Nee, als je achttien of negentien jaar bent niet, maar ik heb er ook geen spijt van. Ik weet alleen wel dat ik het nu anders ga doen."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover