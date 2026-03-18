Arne Slot en Liverpool hopen woensdag Galatasaray te verslaan in de return van de achtste finales van de Champions League. Vlak voor het duel vond er nog een last-minute wijziging plaats. Een van de beste scheidsrechters ter wereld haakte geblesseerd af in de warming-up.

Liverpool leed vorige week in Istanboel een nederlaag. Mario Lemina zorgde met een kopbal voor de enige treffer. Dus staat Slot met de rug tegen de muur, ook al omdat de resultaten in de vaderlandse competitie slecht zijn. Vlak voor de heetgebakerde wedstrijd, waar overigens geen fans van Galatasaray bij aanwezig zijn, werd Slot verrast: Szymon Marciniak bleek niet in staat om te fluiten.

Heetgebakerd potje

Een scheidsrechterswissel vlak voor de wedstrijd komt zelden voor. Toch was het op Anfield het geval. Pawel Raczkowski, normaal gesproken vierde man, moest het fluitje overnemen van zijn landgenoot. "Hij is afgehaakt", zei Ziggo Sport-commentator Wytse van der Goot over Marciniak. "Hij is geblesseerd. Zijn vervanger Raczkowski heeft maar weinig ervaring. Sterker nog: in 2020 floot hij zijn vierde en laatste Champions League-wedstrijd."

Raczkowski had meteen zijn handen vol in de openingsfase. Spelers van Galatasaray zochten in de ogen van spelers van Liverpool veelvuldig de grond op, om zo tijd te rekken. Ook Slot winde zich langs de zijlijn op. Hij moest zijn beklag dus doen bij Marciniak.

Topscheidsrechter

De 45-jarige Poolse arbiter weet wel hoe het is om de zaakjes kort te houden in een duel onder hoogspanning. Zo floot hij in 2022 bijvoorbeeld de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk. In dat duel deelde Marciniak acht gele kaarten uit. Ook gaf hij een strafschop aan beide landen. Een half jaar later was hij de baas in de eindstrijd van de Champions League. Marciniak is de laatste jaren een vast gezicht op WK's en EK's.