Japan heeft zondag een oefenwedstrijd in aanloop naar het WK gespeeld. 'Het land van de Rijzende Zon' was met 1-0 te sterk voor IJsland. Het Eredivisie-gehalte bij Japan was bijzonder hoog.

Japan begon met Feyenoord-spits Ayase Ueda en Ajacieden Ko Itakura en Takehiro Tomiyashi in de basis. Na een kwartier spelen was er al een publiekslieveling voor oud-VVV-speler Maya Yoshida. De 37-jarige verdediger zwaait na zestien jaar en 126 interlands af bij Japan. Ook -oud-Eredivisionist Ritsu Doan had een basisplaats.

Nipte zege

Het duel was niet erg hoogstaand. Dat kwam mede door het vele rouleren bij Japan. Deze opstelling wordt niet verwacht wanneer zij aantreden tegen het Nederlands elftal op het WK. Bij IJsland stonden Kristian Hlynsson (FC Twente) en Brynjólfur Willumsson (FC Groningen) in de basis. Zijn broer Willum Þór Willumsson (NEC) zat op de bank.

Het was uiteindelijk wel een speler van NEC, maar niet Willumsson, die het duel besliste. Koki Ogawa viel in de rust in voor Japan en loste Ueda af. Vlak voor tijd kopte de spits van NEC knap raak. Daarmee zorgde hij voor een oefenzege van zijn land. Ogawa staat na vijftien interlands op elf doelpunten.

WK

Japan is een van de tegenstanders van het Nederlands elftal op het komende WK. In groep F zitten verder ook nog Zweden en Tunesië. Japan en Oranje nemen het op zondag 14 juni tegen elkaar op in de openingswedstrijd voor beide landen in Arlington.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover